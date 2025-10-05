PODCAST CANLI YAYIN

Elektrik faturalarında yeni dönem! Kullanıcıların yüzde 85'i etkilenmeyecek

Elektrikte geçilen maliyet esaslı tarife döneminde kademe oranı güncellenecek. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, elektrik faturalarında adaletin sağlanması için mevcutta yıllık 5 bin kilovatsaat olarak uygulanan kademeyi 3 bine çekecek. Yeni sistemden elektrik kullanıcılarının yüzde 85’i etkilenmeyecek. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, mevcutta 1000 liralık elektrik faturasının 560 lirasının hâlâ devlett tarafından desteklendiğini açıklarken, bu yıl elektrik ve doğal gazda destek miktarının 600 milyar TL'ye ulaşacağını anlattı.

Giriş Tarihi:
Elektrik faturalarında yeni dönem! Kullanıcıların yüzde 85'i etkilenmeyecek

Avrupa'nın en ucuz elektriğini kullanan Türkiye'de desteklemelerin gerçekten ihtiyacı olanlara yapılabilmesi için elektrikte geçilen maliyet esaslı tarife döneminde kademe oranı güncellenecek.

FATURALARDA YENİ DÖNEM

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, elektrik faturalarında adaletin sağlanması için mevcutta yıllık 5 bin kilovatsaat olarak uygulanan kademeyi bu ayın sonuna kadar 3 bin kilovatsaate çekecek. Belirlenen kademe miktarının ocak ayından geçerli olacak şekilde uygulanması planlanırken, kademenin üzerinde kalanlar elektrik faturalarını gerçek maliyetinden ödeyecek.

Fatura (AA)Fatura (AA)

BU AY SONUNDA GÜNCELLEME GELECEK

Elektrik ve doğal gazda yıllardır uygulanan sübvansiyonlarla 86 milyon desteklenirken; dar, orta ve yüksek gelirlinin aynı oranda desteklerden faydalanmaması için de önlemler alınmaya devam ediyor. Enerji Bakanlığı, ilk kez bu yıl uygulamaya başladığı son kaynak tedarik tarifesi oranında bu ay sonu itibarıyla güncellemeye gidecek.

ÜST GELİR GRUBU ELEKTRİK MALİYETİNE DAHA YAKIN ORANDA ÖDEMEYE BAŞLAYACAK

Güncelleme sonrasında üst gelir grubunda olan ve elektriği fazla tüketen haneler elektrik maliyetini gerçeğine daha yakın oranda ödemeye başlayacak. Yeni kademeden öncelikle elektrik abonelerinin en az yüzde 85'inin etkilenmemesi hedefleniyor. Yani milyonlarca dar ve orta gelirli hanenin elektriği yine desteklenmeye devam edilecek.

Elektrik iletim hattı (AA)Elektrik iletim hattı (AA)

YÜZDE 85 ETKİLENMEYECEK

Elektrik kademe uygulamasında sistem şöyle işliyor: Mevcutta uygulanan 5 bin kilovatsaatlik kademe nedeniyle aylık tüketimleri 347 kilovatsaat ve üzerinde olanlar bu yıl kademeye takılarak, elektriğin gerçek maliyetine daha yakın bir bedelle faturalarını ödemeye başladı. Bu durumdan Türkiye genelindeki 42 milyon abonenin yaklaşık yüzde 3'üne denk gelen 1.2 milyon abone etkilendi. Türkiye'de abonelerin yüzde 85'i aylık 240 kilovatsaatin altında tüketime sahip bulunuyor. Yani yıllık tüketimleri en fazla 2 bin 880 kilovatsaat yapıyor. Bakanlık 1 Ocak 2026'dan geçerli olacak şekilde limiti 3000 kilovatsaate çekse dahi bu durumdan abonelerin yalnızca yüzde 15'inin (6.1 milyon) etkilenmesi bekleniyor. Bakanlık bu kesimin evini standart 3+1'den büyük (genel aydınlatmayı fazla yapıyor), elektrikli aleti fazla, elektrikli otomobili bulunan kategoride değerlendirerek gelirinin fazla olduğu esasını baz alıyor. Yani bu kişilerin ocaktan itibaren elektrik faturalarında yüzde 60-100'lere varan artışlar söz konusu olacak.

Fatura (AA)Fatura (AA)

GERÇEK MALİYETİ ÖDEYECEK

Örneğin kademenin 3 bin kilovatsaat olacağı varsayılırsa, aylık tüketimleri 250 kilovat ve üzerinde olanlar 2026 itibarıyla gerçek maliyetlerle karşılaşacak. Bunun için 2025 tüketimleri esas alınacak. Yani bir hane 2025 genelinde 3 bin kilovatsaat üzerinde tüketime sahipse 2026'da kademeye takılmış olacak. Vatandaşlar faturalarında aylık ve yıllık tüketimlerinin ne kadar olduğunu görebiliyor. 1 Ocak 2025'te uygulamaya başlanan yeni dönemde mevcutta 1.050 lira ödeyenin faturası 2.000 lira, 1.600 lira ödeyenin 2.900 liraya yükselmişti. 1 Ocak 2026'dan sonra da üst gelir grubu için artış aralıklarının yüzde 60-100 seviyesinde olması bekleniyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar (AA)Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar (AA)

600 MİLYAR DESTEK

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, mevcutta 1000 liralık elektrik faturasının 560 lirasının hâlâ devlett tarafından desteklendiğini açıklarken, bu yıl elektrik ve doğal gazda destek miktarının 600 milyar TL'ye ulaşacağını anlattı. Bayraktar, yeni belirlenecek kademeye ilişkin ise "Bu yıl ekim ayının sonuna kadar yeni bir limit belirlemeyi planlıyoruz. 2025'te limiti aşanlar 2026'da destek grubundan çıkacaklar" dedi.

ÜST KADEMEDEN KİMLER MUAF

Mesken abone grubu içinde yer alan AFAD'a bağlı geçici barınma merkezleri, köy tüzel kişiliğine ait su tesisleri, tarımsal sulama abonelikleri, ibadethaneler, cemevleri, muhtarlık hizmet binaları, dernek ve vakıflar, şehit aileleri ve muharip/malul gaziler, sağlık sebebiyle cihaza bağlı tüketiciler daha önceden olduğu gibi devlet desteğinden yararlanmaya devam edecek.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Türkiye'ye dönen aktivistler savcılık ifadelerinde İsrail zulmünü anlattı: "4 gün boyunca su vermediler"
Emekliye 4'lü zam formülü! SSK ve Bağ-Kurlular Ocak ayında ne kadar alacak?
CANLI ANLATIM | Sumud Filosu'nda yer alan kahramanlarımız ülkeye döndü! 137 aktivist İstanbul'da
ABD Başkanı Trump'tan Gazze açıklaması! Başkan Erdoğan'ın öncü rolüne övgü yağdırdı: Çok yardımcı oldu
Spor yazarları Galatasaray - Beşiktaş maçını değerlendirdi! "Dejavu"
Siyonist İsrail’in alıkoyduğu Türk aktivistler yurda döndü | Türk aktivist: “İsrail, İsrailliğini yaptı"
Türk Telekom’dan sanatın kalbi AKM’de 5G deneyimi!
İsrail'in alıkoyduğu kahraman aktivistler Türkiye'ye nasıl getirildi? Bakan Fidan süreci anlattı: Cumhurbaşkanımızın kesin talimatı oldu
CANLI ANLATIM | Donald Trump'tan Gazze planı açıklaması: İsrail ilk çekilme hattını kabul etti
Bu derbide her şey var! Galatasaray - Beşiktaş: 1-1 | MAÇ SONUCU
CANLI ANLATIM | Yeni "Sumud" Özgürlük Filosu Gazze yolunda! Alıkonulan aktivistler nerede tutuluyor?
İmamoğlu’nun diploma tiyatrosu Le Monde’de | Muhalif basında silinip yeniden servis edildi
Başkan Erdoğan şampiyon güreşçileri kabul etti! "Ata sporlarımızı destekleyeceğiz"
Dram ve gizemin yeni adı: Aynadaki Yabancı ilk bölümüyle izleyiciden tam not aldı
Başkan Erdoğan'dan Gazze mesajı: Hamas barışa hazır olduğunu gösterdi
Başkan Erdoğan'dan Gazze mesajı: Hamas'ın yanıtı kalıcı barışın sağlanması noktasında önemli bir adım | İsrail'e uyarı
Emekliye zam formülü! SSK ve Bağ-Kurlunun kök aylığına yansıtılacak... Yeni aylıklar ne kadar olacak?
Ekosistemde silüet rüşveti: Rüşvet yoksa projeye onay yok
Domenico Tedesco Samsunspor planını hazırladı! Zorlu maçta forma o yıldızların
Siyonazi sevici Robbie Williams’ın İsrail övgüsünün ardından Türkiye’de vereceği konser büyük tepki topladı: Sosyal medyada iptal çağrısı