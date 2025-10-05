Elektrik faturalarında yeni dönem! Kullanıcıların yüzde 85'i etkilenmeyecek

Örneğin kademenin 3 bin kilovatsaat olacağı varsayılırsa, aylık tüketimleri 250 kilovat ve üzerinde olanlar 2026 itibarıyla gerçek maliyetlerle karşılaşacak. Bunun için 2025 tüketimleri esas alınacak. Yani bir hane 2025 genelinde 3 bin kilovatsaat üzerinde tüketime sahipse 2026'da kademeye takılmış olacak. Vatandaşlar faturalarında aylık ve yıllık tüketimlerinin ne kadar olduğunu görebiliyor. 1 Ocak 2025'te uygulamaya başlanan yeni dönemde mevcutta 1.050 lira ödeyenin faturası 2.000 lira, 1.600 lira ödeyenin 2.900 liraya yükselmişti. 1 Ocak 2026'dan sonra da üst gelir grubu için artış aralıklarının yüzde 60-100 seviyesinde olması bekleniyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar (AA)

600 MİLYAR DESTEK



Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, mevcutta 1000 liralık elektrik faturasının 560 lirasının hâlâ devlett tarafından desteklendiğini açıklarken, bu yıl elektrik ve doğal gazda destek miktarının 600 milyar TL'ye ulaşacağını anlattı. Bayraktar, yeni belirlenecek kademeye ilişkin ise "Bu yıl ekim ayının sonuna kadar yeni bir limit belirlemeyi planlıyoruz. 2025'te limiti aşanlar 2026'da destek grubundan çıkacaklar" dedi.

ÜST KADEMEDEN KİMLER MUAF



Mesken abone grubu içinde yer alan AFAD'a bağlı geçici barınma merkezleri, köy tüzel kişiliğine ait su tesisleri, tarımsal sulama abonelikleri, ibadethaneler, cemevleri, muhtarlık hizmet binaları, dernek ve vakıflar, şehit aileleri ve muharip/malul gaziler, sağlık sebebiyle cihaza bağlı tüketiciler daha önceden olduğu gibi devlet desteğinden yararlanmaya devam edecek.