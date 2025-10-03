PODCAST CANLI YAYIN

Bakliyatta yüzde 100 yerli hamle

MİGROS, bakliyat ürünlerinde ithalatın azaltılarak yerel üretimin güçlenmesi hedefiyle çıktığı yolda çok önemli bir adım attı. Edirne Keşan'da 6.5 milyon dolarlık yatırımla MİGBAK (Migros Bakliyat Paketleme Tesisi) hayata geçirildi.

Giriş Tarihi:
Bakliyatta yüzde 100 yerli hamle

MİGROS, bakliyat ürünlerinde ithalatın azaltılarak yerel üretimin güçlenmesi hedefiyle çıktığı yolda çok önemli bir adım attı. Edirne Keşan'da 6.5 milyon dolarlık yatırımla MİGBAK (Migros Bakliyat Paketleme Tesisi) hayata geçirildi. Migros Grubu Pazarlama İcra Kurulu Üyesi Ekmel Baydur, "İthal edilen bakliyat türlerini, tamamen kendi topraklarımızda yerli tohumlarımızla ürettirmek için yola çıktık. Üreticilerimize eğitim, finansman ve alım garantisi verdik. Yerli tohumun tarlaya atıldığını kendi gözümüzle gördük. Kendi elimizle paketledik. Şimdi bu ürünleri müşterilerimize sunuyoruz. Tüketici Migros markalı bir ürün aldığında, menşeine bakmak durumunda kalmadan tamamen yerli üretim olduğunu bilecek" dedi.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
CANLI ANLATIM | İsrail esir aldığı aktivistleri Aşdod Limanı'na getirdi! Son gemi Marinette gemisi ile bağlantı kesildi!
İsrail Sumud Filosu’ndaki yardım gönüllülerini esir aldı! Türkiye'den aktivistlerle ilgili açıklama: "Gerekli tüm girişimler yapılmaktadır"
Aynadaki Yabancı
Promosyonda Ekim fırsatı! Emekliye 30 bin TL müjdesi! Hangi banka ne kadar veriyor? Bankalar ne kadar promosyon veriyor? İşte sorularınızın cevapları...
Son dakika! Putin'den Gazze mesajı! Şartını açıkladı: "İki devletli çözüme hizmet edecekse destekleriz"
Katil Netanyahu Sumud’a yönelik siyonist baskını övdü
Aziz İhsan Aktaş'ın mal varlıklarına el konuldu
"Kim Milyoner Olmak İster?"de heyecan dolu anlar: Yarışmacı doğru karar verdiğine sevindi! "Hangisi "banlamak" kelimesinin sözlükteki anlamlarından biridir?"
Kartal'ın sağlık ekibi büyük sınavla karşı karşıya! Çözüm tedavi değil de ameliyat mı? İşte korkutan Abraham gerçeği...
Barış Boyun çetesine yönelik soruşturmada yeni perde: Çete talimatlarını avukat taşıdı
Son dakika: İstanbul'da şiddetli deprem! | Merkez üssü Tekirdağ Marmaraereğlisi | Uzman isim açıkladı: Daha büyüğü olur mu? | Panik anı kamerada
Başkan Erdoğan'dan İsrail'in yasadışı Sumud baskınına sert tepki: "Haydutluğu kınıyorum"
Kadıköy'de Kerem şov! Fenerbahçe - Nice: 2-1 | MAÇ SONUCU
Güney Kıbrıs’ta kirli provokasyon: Rum askerlerinden Karpaz tehdidi
Fenerbahçe taraftarından Filistin'e destek Kudüs'e selam: "Bu coğrafyanın yegane sahibi sensin"
İsrail saldırılarına rağmen karasularını geçti! Mikeno gemisinde Gazze ablukasını kıran Türk Huzeyfe Küçükaytekin
TikTok’tan Oracle’a siyonistlerin gözü sosyal medyada! Influencerlara İsrail ödemesi
İşgalci İsrail Sumud Filosuna saldırdı! Türkiye'den peş peşe tepkiler: Çağdaş Naziler hesap verecek
Fatih Tekke ilk 11'ini belirledi! Kayserispor maçında forma o yıldızların
Turgay Ciner Türkiye'den kaç para kaçırdı? Türk bankalara 800 milyon dolarlık borç!