Bakliyatta yüzde 100 yerli hamle

MİGROS, bakliyat ürünlerinde ithalatın azaltılarak yerel üretimin güçlenmesi hedefiyle çıktığı yolda çok önemli bir adım attı. Edirne Keşan'da 6.5 milyon dolarlık yatırımla MİGBAK (Migros Bakliyat Paketleme Tesisi) hayata geçirildi. Migros Grubu Pazarlama İcra Kurulu Üyesi Ekmel Baydur, "İthal edilen bakliyat türlerini, tamamen kendi topraklarımızda yerli tohumlarımızla ürettirmek için yola çıktık. Üreticilerimize eğitim, finansman ve alım garantisi verdik. Yerli tohumun tarlaya atıldığını kendi gözümüzle gördük. Kendi elimizle paketledik. Şimdi bu ürünleri müşterilerimize sunuyoruz. Tüketici Migros markalı bir ürün aldığında, menşeine bakmak durumunda kalmadan tamamen yerli üretim olduğunu bilecek" dedi.