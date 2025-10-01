Altın rekor tazeledi

ABD'de federal hükümetin kapanabileceğine ilişkin endişeler ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimine gideceğine yönelik beklentilerin gücünü korumasıyla altın yeni rekor seviyelerine ulaştı. Altının onsu dün 3 bin 871,64 dolarla yeni zirvesine ulaştı. Bu noktadan gelen kâr satışlarıyla 3 bin 800 doların altına kadar çekilen altın, yeniden 3 bin 850 dolar seviyesine çıktı. Gram altın da dün 5 bin 176 lirayla zirve yaptıktan sonra bir miktar geriledi. Bu arada altın fiyatlarının seyrine ilişkin yeni tahmin geldi. UBS, altın piyasalarının artık boğa senaryosuna yöneldiği ve ons altının 2026 ortasına kadar 4 bin 200 dolara ulaşabileceği tahmininde bulundu.