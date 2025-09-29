PODCAST CANLI YAYIN

Özel kreş ve bakımevlerine vergi muafiyeti ve devlet desteği

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, denetimindeki özel kreş, gündüz bakımevleri ve çocuk kulüplerinin devlet teşviklerinden yararlanabildiğini duyurdu. e-Devlet üzerinden alınabilen Yatırım Teşvik Belgesi ile vergi indirimi, KDV muafiyeti, yer tahsisi ve prim desteği sağlanırken, 2017 sonrası kurulan işletmeler 5 yıl süreyle gelir ve kurumlar vergisinden muaf tutuluyor.

Giriş Tarihi:
Özel kreş ve bakımevlerine vergi muafiyeti ve devlet desteği

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Bakanlık denetiminde faaliyet gösteren özel kreş, gündüz bakımevleri ve çocuk kulüplerinin, devlet tarafından sağlanan çeşitli teşvik ve desteklerden yararlanabildiğini duyurdu. Desteklerden yararlanmak isteyen kuruluşların, ilk adımda Yatırım Teşvik Belgesi (YTB) almaları gerekiyor. e-Devlet üzerinden alınabilen bu belge sayesinde girişimciler, vergi indirimi, yer tahsisi, KDV muafiyeti gibi avantajlardan yararlanabiliyor. 2017'den sonra kurulan kreş ve gündüz bakımevlerinin kazançları 5 vergilendirme dönemi gelir ve kurumlar vergisinden müstesna tutuluyor. Özel kreş ve gündüz bakımevlerinin, YTB kapsamındaki makine ve teçhizat alımları da KDV istisnasına tabi tutuluyor. Sağlanan istihdam için de prim destekleri sağlanıyor.

