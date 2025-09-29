Özel kreş ve bakımevlerine vergi muafiyeti ve devlet desteği

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Bakanlık denetiminde faaliyet gösteren özel kreş, gündüz bakımevleri ve çocuk kulüplerinin, devlet tarafından sağlanan çeşitli teşvik ve desteklerden yararlanabildiğini duyurdu. Desteklerden yararlanmak isteyen kuruluşların, ilk adımda Yatırım Teşvik Belgesi (YTB) almaları gerekiyor. e-Devlet üzerinden alınabilen bu belge sayesinde girişimciler, vergi indirimi, yer tahsisi, KDV muafiyeti gibi avantajlardan yararlanabiliyor. 2017'den sonra kurulan kreş ve gündüz bakımevlerinin kazançları 5 vergilendirme dönemi gelir ve kurumlar vergisinden müstesna tutuluyor. Özel kreş ve gündüz bakımevlerinin, YTB kapsamındaki makine ve teçhizat alımları da KDV istisnasına tabi tutuluyor. Sağlanan istihdam için de prim destekleri sağlanıyor.