İzin yapamayanlara müjde! İzinlerini kullanmayanlara ödeme yapılıyor... İşte detaylar

İzinlerin yoğun olarak kullanıldığı yaz dönemi sona erdi. Pek çok çalışan bu dönemde yıllık izninin tamamını bitirdi. Bazı çalışanların da hala kullanamadığı izinleri kaldı. Özel sektörde çalışanlardan bu konuda pek çok soru geliyor. İşte yanıtları...
NE KADAR İZİN KULLANMALIYIZ?
İşçilerin kaç gün izin yapacakları iş yerlerindeki kıdemlerine göre belirleniyor. Kıdemi 1 yıldan 5 yıla kadar olanların en az 14, 5 yıldan çok 15 yıldan az olanların 20, 15 yıl ve daha çok olanların ise 26 gün yıllık izin hakkı bulunuyor. 18 yaşından küçükler ve 50 yaşından büyükler ise her durumda 20 günden az izin yapmıyor. Sözleşmelerle bu süreler artırılabiliyor. İzinler, ilk bölümü 10 günden az olmamak kaydıyla istenildiği kadar bölünebiliyor.
MAZERET İZİNLERİ, RESMİ TATİLLER YILLIK İZİNDEN DÜŞÜLÜR MÜ?
İşçiye; evlenmesi, evlat edinmesi ya da ana veya babasının, eşinin, kardeşinin, çocuğunun ölümü hâlinde 3 gün, eşinin doğum yapması hâlinde ise 5 gün ücretli izin veriliyor. En az yüzde 70 oranında engelli veya süreğen hastalığı olan çocuğu olan işçilere de hastalık raporuna dayalı olarak yılda 10 güne kadar ücretli izin imkanı var. Mazeret izinleri yıllık izinden düşülemez. Yıllık izne denk gelen resmi tatiller de izin süresinden düşülemez.