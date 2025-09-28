İzin yapamayanlara müjde! İzinlerini kullanmayanlara ödeme yapılıyor... İşte detaylar

KULLANILMAYAN İZİNLER NE OLUR? ZAMANAŞIMI VAR MI?

İzin hakkında zaman aşımı diye bir süre söz konusu değil. İş akdi devam ettiği sürece işçinin izin hakkı durur. Çeşitli sebeplerle kullanılmayan izinler ya sonraki dönemde kullandırılır ya da iş akdinin feshedilmesi sırasında parası ödenir.



İSTİFA EDENE DE ÖDEME YAPILIR MI?

Kullanılmayan izinlerin bedelinin ödenmesi için iş akdinin nasıl sona erdiğinin önemi yok. İşçi istifa etse de işveren haklı sebeple işçiyi işten atsa da kullanılmayan izin ücreti ödenir. İşçinin vefatı halinde ise ödeme hak sahiplerine yapılır.



İzin yapamayana parası ödenir (AA)



NASIL HESAPLANIR?

Birikmiş izinlerin ücretleri son brüt ücret üzerinden hesaplanıyor. Hesaplanan brüt ücretten, önce prim kesiliyor, sonra da o ayki vergi dilimi üzerinden gelir vergisi alınıyor. Bir de brüt izin ücretinden damga vergisi hesaplanarak düşülüyor. Ancak ödemenin yapıldığı tarihteki prime esas kazanç tavanını aşan izin ücretinden prim kesintisi yapılmıyor. Bir başka deyişle izin ücretinin prime esas kazanç üst sınırına kadar olan kısmı prim kesintisine tabi tutuluyor. Bazı işverenler tüm izin ücretinden hesaplama yapabiliyor. Bu yanlış bir uygulama.



ÖDENMEZSE YA DA EKSİK ÖDENİRSE NE YAPILMALI?

İşçinin yıllık izin uyuşmazlıklarında öncelikle arabulucuya başvurması gerekiyor. Burada uzlaşma sağlanamazsa dava açılabilir. Yıllık izin ücreti davasına ilişkin zamanaşımı süresi iş sözleşmesinin sona erdiği tarihten itibaren 5 yıldır.





