Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan kreşlere devlet desteği! Nasıl başvurulur? Şartlar neler?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı denetiminde faaliyet gösteren özel kreş, gündüz bakımevleri ve çocuk kulüpleri, devlet tarafından sağlanan çeşitli teşvik ve desteklerden yararlanıyor. Nasıl başvurulur? Şartlar neler? İşte detaylar...

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, özel kreş ve gündüz bakımevi kurucuları için önemli fırsatlar sunan devlet destekleri, vergi muafiyetlerinden sigorta prim teşviklerine kadar geniş bir yelpazeyi kapsıyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na bağlı Sosyal Güvenlik Kurumu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Milli Emlak Genel Müdürlüğü ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından sağlanan teşvik ve desteklerden yararlanmak isteyen kuruluşların ilk adımda Yatırım Teşvik Belgesi (YTB) almaları gerekiyor. E-Devlet üzerinden alınabilen bu belge sayesinde girişimciler, vergi indirimi, yer tahsisi, KDV muafiyeti gibi avantajlardan yararlanabiliyor.

VERGİ AVANTAJLARI

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından sağlanan teşvikler kapsamında, 2017 yılından sonra kurulan kreş ve gündüz bakımevlerinin kazançları beş vergilendirme dönemi gelir ve kurumlar vergisinden müstesna tutuluyor. Kurumların serbest muhasebeci veya mali müşavirleriyle irtibata geçerek vergi beyannamelerinde istisna beyan etmeleri gerekiyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı denetimindeki özel kreş ve gündüz bakımevlerinin, Yatırım Teşvik Belgesi kapsamındaki makine ve teçhizat alımları da KDV istisnasına tabi tutuluyor.

SGK DESTEKLERİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından sunulan destekler ise özellikle istihdama katkı sağlıyor. Engelli bireylerin, gençlerin, kadınların ve sosyal yardım alan vatandaşların istihdamı durumunda işverenlere sigorta primi teşviki sağlanıyor. Bu kapsamda devlet tarafından sağlanan asgari ücret desteği de özel sektör işverenlerine önemli bir maliyet avantajı sunuyor. Yatırımlarda Devlet yardımları hakkında Cumhurbaşkanı Kararı çerçevesinde düzenlenen teşvik belgeleri kapsamında yatırım gerçekleştiren özel kreş ve gündüz bakımevlerinin, söz konusu kararda belirtilen sürede prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigorta primleri, söz konusu kararda belirtilen oranlarda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bütçesinden karşılanıyor.

Genç ve Kadın İstihdamı ile Mesleki Belgesi Olan Sigortalı İstihdamı Halinde Uygulanan Prim Desteği kapsamında da özel kreş ve gündüz bakımevlerinin istihdam ettiği personelin sigorta primleri gerekli şartlar sağlandığı takdirde İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanıyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü de çeşitli teşviklerle girişimcileri destekliyor.

BAŞVURULAR E-DEVLET ÜZERİNDEN YAPILIYOR

Özel kreş ve gündüz bakımevi kurucularının devlet yardımları ve teşviklerinden faydalanabilmeleri için öncelikle e-Devlet üzerinden Yatırım Teşvik Belgesi almaları gerekiyor. Bu belge sayesinde yatırım teşvik programlarına başvuruda bulunabilen şirketler vergi indirimi, vergi iadesi ve yer tahsisi gibi çeşitli teşviklerden faydalanabiliyor. Konuyla ilgili detaylı bilgiye e-Devlet ve ilgili bakanlıkların resmi internet sitelerinden ulaşılabiliyor. Başvuru süreci ve teşvik uygulamaları hakkında ise kurumların serbest muhasebeci ya da mali müşavir ile irtibata geçmesi gerekiyor.

