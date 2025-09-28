Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan kreşlere devlet desteği! Nasıl başvurulur? Şartlar neler?

Takvim Foto Arşiv SGK DESTEKLERİ Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından sunulan destekler ise özellikle istihdama katkı sağlıyor. Engelli bireylerin, gençlerin, kadınların ve sosyal yardım alan vatandaşların istihdamı durumunda işverenlere sigorta primi teşviki sağlanıyor. Bu kapsamda devlet tarafından sağlanan asgari ücret desteği de özel sektör işverenlerine önemli bir maliyet avantajı sunuyor. Yatırımlarda Devlet yardımları hakkında Cumhurbaşkanı Kararı çerçevesinde düzenlenen teşvik belgeleri kapsamında yatırım gerçekleştiren özel kreş ve gündüz bakımevlerinin, söz konusu kararda belirtilen sürede prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigorta primleri, söz konusu kararda belirtilen oranlarda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bütçesinden karşılanıyor.

Takvim Foto Arşiv Genç ve Kadın İstihdamı ile Mesleki Belgesi Olan Sigortalı İstihdamı Halinde Uygulanan Prim Desteği kapsamında da özel kreş ve gündüz bakımevlerinin istihdam ettiği personelin sigorta primleri gerekli şartlar sağlandığı takdirde İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanıyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü de çeşitli teşviklerle girişimcileri destekliyor.