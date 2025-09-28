Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan kreşlere devlet desteği! Nasıl başvurulur? Şartlar neler?

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, özel kreş ve gündüz bakımevi kurucuları için önemli fırsatlar sunan devlet destekleri, vergi muafiyetlerinden sigorta prim teşviklerine kadar geniş bir yelpazeyi kapsıyor.
Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na bağlı Sosyal Güvenlik Kurumu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Milli Emlak Genel Müdürlüğü ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından sağlanan teşvik ve desteklerden yararlanmak isteyen kuruluşların ilk adımda Yatırım Teşvik Belgesi (YTB) almaları gerekiyor. E-Devlet üzerinden alınabilen bu belge sayesinde girişimciler, vergi indirimi, yer tahsisi, KDV muafiyeti gibi avantajlardan yararlanabiliyor.
VERGİ AVANTAJLARI
Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından sağlanan teşvikler kapsamında, 2017 yılından sonra kurulan kreş ve gündüz bakımevlerinin kazançları beş vergilendirme dönemi gelir ve kurumlar vergisinden müstesna tutuluyor. Kurumların serbest muhasebeci veya mali müşavirleriyle irtibata geçerek vergi beyannamelerinde istisna beyan etmeleri gerekiyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı denetimindeki özel kreş ve gündüz bakımevlerinin, Yatırım Teşvik Belgesi kapsamındaki makine ve teçhizat alımları da KDV istisnasına tabi tutuluyor.