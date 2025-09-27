Salgınlar arttı... Gripliyken antibiyotik tüketilmemeli! İşte uzmanından tavsiyeler...

Grip, özellikle kış aylarında öksürme ve hapşırma ile diğer insanlara bulaşan bir viral hastalıktır. Grip virüsünün A, B ve C olmak üzere 3 ana tipi; çok sayıda alt tipi mevcuttur. A ve B tipleri insanlarda grip hastalığına neden olur. Titreme, yüksek ateş, kuru öksürük, kas ve eklem ağrıları, kulak ağrısı, bazen burun akıntısı, boğaz ağrısı, ishal, bulantı, kusma gibi şikayetlerle gösterir. Peki grip ortaya çıkar. İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Osman Erk, konuyla ilgili olarak şunları söyledi:



GRİP İLE SOĞUK ALGINLIĞI ARASINDAKİ FARK:

Grip ve soğuk algınlığı etken virüsleri ve yol açtığı şikayetler bakımından farklı hastalıklardır. Gripte yüksek ateş, kuru öksürük, baş ve karın ağrısı sık iken, soğuk algınlığında (nezle) yüksek ateş yoktur, belirgin bir burun akıntısı mevcuttur.. RİSK GRUPLARI: 65 yaş üzerindeki kişiler, bakım ve huzur evlerinde kalanlar, kronik hastalığı olanlar (KOAH, astım, kalp yetersizliği, nörolojik hastalık, böbrek hastalığı, kanser, kanser tedavisi olanlar, diyabet hastaları) çocuklar ve hamileler; sağlık personeli riskli gruplardır.



NELERE DİKKAT EDİLMELİ:

Aşı dışında hijyen koşullara dikkat edilmesi çok önemlidir. Gripli kişi mutlaka evde istirahat etmelidir. Öksürme ve hapşırma esnasında ağız ve burun kağıt mendille kapatılmalı ve mendil çöp kutusuna atılmalıdır. Grip virüsünün yayılmasını önlemek için masa, kapı kolları, mutfak tezgahları, oyuncaklar gibi yüzeyler deterjanla silinmelidir. Hasta kişilere ait çarşaf, çamaşır, havlu, çatal, bıçak, bardak gibi nesnelerle temas edilmemelidir. Bu tür nesnelerin ayrı olarak yıkanmasına gerek yoktur. Grip mevsiminde kalabalıklardan kaçınmak, alkol ve sigara kullanmamak sağlık açısından faydalıdır.



TEDAVİ:

Antibiyotik gribal infeksiyonlar da asla kullanılmamalıdır. Herhangi bir nedenle antibiyotik kullanılması barsak florasını bozarak infeksiyonlara eğilimi arttırır. Bitki çaylarının, C vitamininin ve diğer özel besinlerin herhangi bir olumlu etkisi söz konusu değildir. Bağışıklık sistemini takviye etmek için organik, taze sebze ve meyveleri bol tüketmek, öğün atlamamak önemlidir. Mevsim dışı sebze ve meyve tüketilmemelidir. Bu tür kalitesiz besinlerde var olan tarım ilaçları ve hormonlar bağışıklık sistemini bozar. Uyku ve düzenli spor yapmakta koruyucu etkiye sahiptir.

GRİP AŞISI

Mevsimsel değişiklikler olduğu için grip mevsiminin hemen başında, gribe yakalanmadan aşı olunması tavsiye edilir. Grip salgını günümüzde daha geç başladığı ve mayıs sonlarına kadar devam ettiği için ekim ayı sonu ve kasım ayı başı aşılama için idealdir. Aşının koruyucu etkisi 6 ay kadar devam eder. Grip aşısı %70-90 oranında koruyucudur ve her yıl risk gruplarında yapılması gerekir.



KİMLERE AŞI YAPILMAMALIDIR?

Risk gruplarının aşılanması yeterli ve değerlidir. Aşı %100 koruyucu değildir. Geçen grip mevsiminde en sık hastalık yapmış olan 3 grip suşu Dünya Sağlık Örgütü tarafından saptanır ve buna yönelik aşı geliştirilir. Aşı sadece 3 suşa karşı etkilidir. Ateşli hastalığı olanlar, yumurta alerjisi olanlar, 6 aydan küçük bebeklere aşı önerilmemektedir.



KADINLARDA DAHA AĞIR SEYREDİYOR

Gebelerde grip daha ağır seyreder. Gebeliğin son 3 ayı ve doğum sonrası ilk ay en riskli dönemdir. Gebelik esnasında grip geçirmek erken doğuma, düşüğe ve bebekte bazı doğumsal anomalilere yol açabilir. Grip özellikle gebeler tarafından ciddiye alınmalıdır. Gebelik planlayan, gebe ve lohusa kadınların hepsi grip mevsiminden önce mutlaka aşılanmalıdır.