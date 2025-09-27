PODCAST CANLI YAYIN

Doğum yardımları hesapta!

Eylül ayı doğum yardımı ödemeleri yapıldı. Bugüne kadar toplam 477 bin 639 annenin hesabına 4.6 milyar liralık doğum yardımı ödemesi yapıldı.

Giriş Tarihi:
Eylül ayı doğum yardımı ödemeleri yapıldı. Bugüne kadar toplam 477 bin 639 annenin hesabına 4.6 milyar liralık doğum yardımı ödemesi yapıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 2025 Aile Yılı kapsamında Ocak 2025 itibarıyla doğan ilk çocuğa 5 bin liralık tek seferlik, ikinci çocuğa aylık 1500 lira, üç ve sonraki çocuklar için aylık 5 bin lira destek verildiğini kaydetti. Doğum yardımı ödemelerinin Halkbank aracılığıyla hesaplara yatırıldığını bildiren Göktaş, ödemelerin, çocuklar 5 yaşını tamamlayana kadar kesintisiz olarak devam edeceğini ifade etti.

