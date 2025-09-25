PODCAST CANLI YAYIN

Rota Türkiye! Kruvaziyer turizmi rekor kırdı

Bakan Ersoy, yılın ilk 8 ayında 18 limanda yaklaşık 1.5 milyon yolcunun ağırlandığını belirterek, ‘12 yılın rekoru kırıldı’ dedi...

Giriş Tarihi:
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bu yılın Ocak- Ağustos döneminde kruvaziyer turizminde tarihi bir yükselişi yaşadıklarını, 18 kruvaziyer limanında yaklaşık 1.5 milyon yolcuyu ağırladıklarını belirterek, bu rakamın son 12 yılın en yüksek seviyesi olduğunu açıkladı. Diğer önemli bir gelişmenin de ana limanı olarak Türkiye'yi seçen seferlerin sayısındaki artış olduğunu dile getiren Ersoy, "Bu, yabancı ziyaretçilerin daha fazla ülkemizde konaklaması anlamına geliyor. Kurvaziyer turizmi yalnızca turizm gelirlerimizi artırmakla kalmıyor; aynı zamanda liman kentlerimizin ekonomisine ve kültürel canlılığına da büyük katkı sağlıyor" diye konuştu. Veriler içinde dikkat çeken noktalardan biri de sefer sayılarındaki artış. 2024'te 753 olan sefer sayısı, bu yıl yüzde 17 artarak 878'e yükseldi. Yolcu sayısı 2023'e göre yüzde 56, 2024'e göre ise yüzde 18 artış gösterdi. Ağustos ayında ise 357 bin 646 yolcu ile tüm zamanların en yüksek aylık yolcu sayısına ulaşıldı.

