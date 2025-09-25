Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen Yurt-Time Spor Projesi ile her yıl 9 bini aşkın öğrenci okul harçlığını çıkarıyor. Öğrenciler kaldıkları yurtta çalışarak aylık 4 bin 600 lira gelir elde edebiliyor. Başvuruları 22 Eylül'de başlayan proje kapsamında öğrenciler idare asistanlığından kütüphaneye, sosyal medyadan yemekhane sorumluluğuna kadar 22 farklı görev alanında yer alıyor. Gençler ayda en fazla 40 saatlik görev üstlenebiliyor.
Öğrencilere harçlık fırsatı: Ayda 4 bin 600 TL
