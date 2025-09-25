Kalyon Enerji'den güneş ve rüzgar enerjisinde 5 yıllık yeni hedef!

PODCAST CANLI YAYIN

Kalyon Enerji, 5 yılda toplam 5 gigavat güneş ve rüzgar enerjisi kapasitesine ve 1 gigavatsaat depolama altyapısına ulaşmayı hedefliyor. Kalyon Enerji Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Murtaza Ata, "Ayrıca gaz ve kömür santrallerine bağımlılığı azaltabilecek yeni nesil şebeke oluşturucu invertörlere odaklanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kalyon Enerji, 5 yılda toplam 5 gigavat güneş ve rüzgar enerjisi kapasitesine ve 1 gigavatsaat depolama altyapısına ulaşmayı hedefliyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Kalyon Enerji Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Murtaza Ata, Türkiye'nin enerji sektöründeki potansiyelini ve Kalyon Enerji'nin stratejik hedeflerini paylaştı.

DIŞ TİCARET AÇIĞIMIZIN AZALTILMASI İÇİN KRİTİK ÖNEME SAHİP

Ata, Türkiye'nin Ortadoğu'dan kuzeye uzanan güçlü bir rüzgar koridoru üzerinde yer aldığını belirterek, "Bu, mevcutta yaklaşık 15 gigavat olan rüzgar potansiyelinin büyüklüğünü ortaya koyuyor. Kara rüzgar kapasitesi en az 100 gigavat, güneş enerjisi potansiyeli ise 300–400 gigavat olarak öngörülüyor. Ancak bugün güneşte kurulu kapasite yalnızca 25 gigavat seviyesinde. Bu kaynakların doğru değerlendirilmesi hem enerji bağımsızlığımız hem de dış ticaret açığımızın azaltılması için kritik öneme sahip. Zira dış ticaret açığımızın yüzde 70–80'i bazı yıllarda enerji ithalatından kaynaklanıyor." ifadelerini kullandı.

Kalyon Enerji'nin proje geliştirme ve yatırım süreçlerini kendi bünyesinde yürütmesinin hızlı hareket etme imkanı sağladığını aktaran Ata, "Üç rüzgar enerjisi projemizi yalnızca bir yıl içinde devreye aldık. Şimdi aynı kabiliyetimizi Karapınar'da inşa ettiğimiz 500 megavatlık yeni güneş enerjisi santralinde kullanıyoruz ve projeyi 2026'nın sonuna kadar tamamlamayı planlıyoruz. Hedefimiz önümüzdeki 4–5 yıl içerisinde en az 5 gigavat güneş ve rüzgar kapasitesine ve 1 gigavatsaat depolama altyapısına ulaşmak. Ayrıca gaz ve kömür santrallerine bağımlılığı azaltabilecek yeni nesil şebeke oluşturucu invertörlere odaklanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Ata, Kalyon Enerji'nin faaliyet gösterdiği bölgelerde sadece enerji üretimiyle sınırlı kalmadığının, aynı zamanda toplumsal kalkınmaya da katkı sunduğunun altını çizerek, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin yeşil dönüşüm yolculuğunda, projelerimiz yalnızca enerji üretmekle kalmıyor, yerel topluluklara yeni fırsatlar sunuyor. Güneş enerjisi santrallerimizde uyguladığımız Panel Altı Otlatma Programı sayesinde 100 binden fazla koyun tesislerimizi mera olarak kullanıyor. Bu sayede enerji üretimi ile geleneksel hayvancılığı barışçıl bir entegrasyonla buluşturduk. Ayrıca bölge halkına hayvancılık ve tarım faaliyetlerinde kullanılmak üzere destekler sağlıyor, yerel ekonomiyi güçlendirmeye katkıda bulunuyoruz."

