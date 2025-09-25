Kalyon Enerji'den güneş ve rüzgar enerjisinde 5 yıllık yeni hedef!

Kalyon Enerji, 5 yılda toplam 5 gigavat güneş ve rüzgar enerjisi kapasitesine ve 1 gigavatsaat depolama altyapısına ulaşmayı hedefliyor. Şirketten yapılan açıklamaya göre, Kalyon Enerji Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Murtaza Ata, Türkiye'nin enerji sektöründeki potansiyelini ve Kalyon Enerji'nin stratejik hedeflerini paylaştı.

Güneş enerji panelleri (AA)





DIŞ TİCARET AÇIĞIMIZIN AZALTILMASI İÇİN KRİTİK ÖNEME SAHİP Ata, Türkiye'nin Ortadoğu'dan kuzeye uzanan güçlü bir rüzgar koridoru üzerinde yer aldığını belirterek, "Bu, mevcutta yaklaşık 15 gigavat olan rüzgar potansiyelinin büyüklüğünü ortaya koyuyor. Kara rüzgar kapasitesi en az 100 gigavat, güneş enerjisi potansiyeli ise 300–400 gigavat olarak öngörülüyor. Ancak bugün güneşte kurulu kapasite yalnızca 25 gigavat seviyesinde. Bu kaynakların doğru değerlendirilmesi hem enerji bağımsızlığımız hem de dış ticaret açığımızın azaltılması için kritik öneme sahip. Zira dış ticaret açığımızın yüzde 70–80'i bazı yıllarda enerji ithalatından kaynaklanıyor." ifadelerini kullandı.