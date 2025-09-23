Altın durmuyor!

Altın fiyatları, haftanın ilk işlem gününe hızlı başladı. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasındaki "güvercin" tutumu ve merkez bankalarının altın alımlarına devam etmesi altında rekor getirdi. Altının onsu, tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 3 bin 718 dolara kadar çıktı. Gram altın da dün 4 bin 961 liraya kadar yükseldi. Bu hafta ABD'de büyüme ve çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi verilerinin varlık fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici olabileceğini belirten analistler, "ABD makroekonomik verileri Fed'in güvercin duruşunu desteklemeye devam ederse yeni rekorlar görülebilir" yorumu yaptı.
