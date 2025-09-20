Ocak'ta milyonları maaşı artacak... İşte yeni tahminler | Tek tek hesaplanmış miktarlar...

65 YAŞ AYLIĞI: Sosyal güvencesi olmayan 65 yaş üstü vatandaşlara halen aylık 5 bin 390 lira aylık ödeme yapılırken; bu tutar memur maaş artışı tahminlerine göre 6 bin 277 liraya çıkacak.



EVDE BAKIM YARDIMI: Bakıma muhtaç olan yaşlılar ve engelliler için sağlanan 11 bin 702 lira tutarındaki evde bakım yardımı 13 bin 626 lira seviyesine gelecek.



Milyonlara memur zammı (AA)



ENGELLİ AYLIĞI: Yüzde 40-69 engeli olanlara ödenen aylık 4 bin 303 liradan 5 bin 10, yüzde 70 ve üzeri engeli olanların aylığı da 6 bin 454 liradan 7 bin 515 liraya yükselecek.



ENGELLİ YAKINI AYLIĞI: 18 yaşından küçük engellilerin yakınlarına aylık 4 bin 303 lira ödenirken, bu tutar da tahmin gerçekleşirse 5 bin 10 liraya çıkacak.



HASTALARA NAKDİ YARDIM: Tüberküloz veya SSPE hastalarına yapılan 11 bin 702 lira tutarındaki yardım da tahminlere göre 13 bin 626 liraya ulaşacak.



AİLELERE ÇOCUK DESTEĞİ: Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemeleri okul öncesi çocuk için 5 bin 558 liradan 6 bin 472 liraya, ilköğretimde okuyan için 8 bin 337 liradan 9 bin 708 liraya, ortaöğretimde okuyan için 8 bin 893 liradan 10 bin 355 liraya, yükseköğrenimde okuyan çocuk için 10 bin 5 liradan 11 bin 650 liraya çıkacak.



Milyonlara memur zammı (Takvim.com.tr)



ÇALIŞANIN KIDEM TAZMİNATI: Kıdem tazminatı tavanı memur maaş katsayısındaki artışla yükselecek. Halen tazminat tavanı 53 bin 919 lira. Bu tutarı aşan kazancı olanlara binde 7.59 damga vergisi kesilerek her yıl için en çok 53 bin 510 lira ödeme yapılıyor. Bu tutar Ocak artışı 16.44 olursa 62 bin 784 liraya ulaşacak. Damga vergisi kesilmiş olarak yıllık en çok 62 bin 307 lira kıdem tazminatı ödenecek.







YASAL UYARI: TAKVİM.COM.TR'DE YAYINLANAN KÖŞE YAZISI/HABERİN TÜM HAKLARI TURKUVAZ MEDYA GRUBU'NA AİTTİR. KAYNAK GÖSTERİLSE VEYA HABERE AKTİF LİNK VERİLSE DAHİ KÖŞE YAZISI/HABERİN TAMAMI YA DA BİR BÖLÜMÜ KESİNLİKLE KULLANILAMAZ. KULLANILMASI DURUMUNDA YASAL İŞLEM BAŞLATILACAKTIR.