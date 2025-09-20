Ocak'ta milyonları maaşı artacak... İşte yeni tahminler | Tek tek hesaplanmış miktarlar...
Ocak’ta milyonların maaşı artacak. Memurların Ocak zammı OVP’deki enflasyon tahminine göre yüzde 16.44 beklenirken, bu oran memur emeklilerinden sosyal destek alanlara, özel sektör çalışanlarına kadar pek çok kesime yansıyacak
Milyonların geliri Ocak ayıyla birlikte artacak. Yaklaşık 6 milyon memura yüzde 11 zam ve enflasyon farkı yansıtılacak. Enflasyon farkını, 2025'in ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 5'i aşan kısmı gösterecek.
Milyonlara memur zammı (AA)
Bunun için veriler yakından takip edilirken, enflasyon tahminleri de ipucu veriyor. Kısa süre önce açıklanan yeni Orta Vadeli Program'da (OVP) 2025 yıl sonu enflasyonu yüzde 28.5 olarak tahmin edildi. Bu tahmin gerçekleşirse 2025'in ikinci yarısındaki TÜFE yüzde 10.14 çıkarken, buna göre enflasyon farkı yüzde 4.9'u bulacak. Yüzde 11'lik Ocak zammı da enflasyon farkıyla yüzde 16.44'e yükselecek. Memur zammı en az 12 geliri yansıyacak. OVP tahminine göre yeni tutarlar şöyle olacak:
Milyonlara memur zammı (AA)
MEMUR MAAŞLARI: Memur maaş katsayısındaki artışla kamu görevlilerinin aylıkları yeniden hesaplanacak. Memurların maaşlarına ayrıca bin lira taban aylık artışı yansıtılacak. Halen en düşük memur maaşı 50 bin 503 lira. Bu aylık zam oranı yüzde 16.44 olursa taban aylık artışı da dahil 59 bin 805 liraya yükselecek.
Milyonlara memur zammı (Takvim.com.tr)
AİLE YARDIMI: Memurlara ödenen aile yardımı da Ocak'ta yeni maaşlarla artacak. Artış yüzde 16.44 olursa çalışmayan eş için her ay verilen yardım 2 bin 660 liradan 3 bin 97 liraya çıkacak. Çocuk yardımı da 0-6 yaş arası için 585,11 liradan 681,30 liraya, 6 yaş üstü için 292,55 liradan 340,65 liraya
yükselecek. Eşi çalışmayan, 0-6 yaş arası 2 çocuğu olan memura aylık yapılan aile yardımı ödemesi 3 bin 830 liradan 4 bin 460 liraya ulaşacak.
Milyonlara memur zammı (Takvim.com.tr)
TOPLU SÖZLEŞME İKRAMİYESİ: Memur maaş katsayısındaki artış kamu görevlilerinin toplu sözleşme ikramiyelerine de yansıyacak. Aylık olarak ödenen toplu sözleşme ikramiyesi halen 827,33 lira. Bu tutar, eğer artış yüzde 16.44 olursa 963,34 liraya yükselecek.
EMEKLİ AYLIĞI: Ocak'ta memur maaşlarındaki üçlü artış memur emeklilerine de yansıtılacak. Zamlı maaş her ay verilen yüzde 4-5 oranındaki ek ödemeyi de yükseltecek. Yüzde 16.44 artış olursa, taban aylık artışıyla birlikte en düşük memur emeklisi aylığı ek ödeme dahil 22 bin 671 liradan 27 bin 398 liraya çıkacak.
Milyonlara memur zammı (Takvim.com.tr)
EMEKLİ DOKTOR İLAVE ÖDEMESİ: Emekli Sandığı kapsamındaki emekli doktorların her ay aldığı ilave ödeme de memur maaş katsayısıyla değişecek. Artış yüzde 16.44 çıkarsa uzman olmayan emekli doktorların ilave ödemesi 23 bin 404 liradan 27 bin 251 liraya, uzman doktorların ilave ödemesi de 30 bin 425 liradan 35 bin 427 liraya yükselecek.
Milyonlara memur zammı (Takvim.com.tr)
65 YAŞ AYLIĞI: Sosyal güvencesi olmayan 65 yaş üstü vatandaşlara halen aylık 5 bin 390 lira aylık ödeme yapılırken; bu tutar memur maaş artışı tahminlerine göre 6 bin 277 liraya çıkacak.
EVDE BAKIM YARDIMI: Bakıma muhtaç olan yaşlılar ve engelliler için sağlanan 11 bin 702 lira tutarındaki evde bakım yardımı 13 bin 626 lira seviyesine gelecek.
Milyonlara memur zammı (AA)
ENGELLİ AYLIĞI: Yüzde 40-69 engeli olanlara ödenen aylık 4 bin 303 liradan 5 bin 10, yüzde 70 ve üzeri engeli olanların aylığı da 6 bin 454 liradan 7 bin 515 liraya yükselecek.
ENGELLİ YAKINI AYLIĞI: 18 yaşından küçük engellilerin yakınlarına aylık 4 bin 303 lira ödenirken, bu tutar da tahmin gerçekleşirse 5 bin 10 liraya çıkacak.
HASTALARA NAKDİ YARDIM: Tüberküloz veya SSPE hastalarına yapılan 11 bin 702 lira tutarındaki yardım da tahminlere göre 13 bin 626 liraya ulaşacak.
AİLELERE ÇOCUK DESTEĞİ: Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemeleri okul öncesi çocuk için 5 bin 558 liradan 6 bin 472 liraya, ilköğretimde okuyan için 8 bin 337 liradan 9 bin 708 liraya, ortaöğretimde okuyan için 8 bin 893 liradan 10 bin 355 liraya, yükseköğrenimde okuyan çocuk için 10 bin 5 liradan 11 bin 650 liraya çıkacak.
Milyonlara memur zammı (Takvim.com.tr)
ÇALIŞANIN KIDEM TAZMİNATI: Kıdem tazminatı tavanı memur maaş katsayısındaki artışla yükselecek. Halen tazminat tavanı 53 bin 919 lira. Bu tutarı aşan kazancı olanlara binde 7.59 damga vergisi kesilerek her yıl için en çok 53 bin 510 lira ödeme yapılıyor. Bu tutar Ocak artışı 16.44 olursa 62 bin 784 liraya ulaşacak. Damga vergisi kesilmiş olarak yıllık en çok 62 bin 307 lira kıdem tazminatı ödenecek.
YASAL UYARI: TAKVİM.COM.TR'DE YAYINLANAN KÖŞE YAZISI/HABERİN TÜM HAKLARI TURKUVAZ MEDYA GRUBU'NA AİTTİR. KAYNAK GÖSTERİLSE VEYA HABERE AKTİF LİNK VERİLSE DAHİ KÖŞE YAZISI/HABERİN TAMAMI YA DA BİR BÖLÜMÜ KESİNLİKLE KULLANILAMAZ. KULLANILMASI DURUMUNDA YASAL İŞLEM BAŞLATILACAKTIR.