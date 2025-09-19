Yenilikçi girişimcilere teşvik paketleri...

İŞLEMLER AZALTILACAK

Program döneminde, iş ve yatırım süreçlerinin iyileştirilmesi için şirket kurma ve tasfiye aşamaları iyileştirilecek, bürokratik işlemler azaltılacak, kolaylaştırılacak, hızlandırılacak ve buna ilişkin maliyetler düşürülecek. Bu kapsamda, dış ticarette iş süreçlerinin ve ihracat işlemlerinin kolaylaştırılmasını teminen gümrük idareleriyle gümrük kapılarının işlem kapasiteleri artırılacak, fiziki ve teknolojik altyapıları yerli kullanım imkanları gözetilerek ihtiyaçlar doğrultusunda yenilenecek. Sınai mülkiyet tescil süreçleri, yapay zeka teknolojileri kullanılarak hızlandırılacak.



Yenilikçi girişimler teşvik edilecek (AA)



SÜREÇLER DİJİTALE TAŞINACAK

Yenilikçi girişimlerin kurulmasını teşvik etmek üzere, şirket kuruluş kolaylığı ve başlangıç aşaması muafiyetleri sağlayan, yenilikçi, dijital uygulamalar hayata geçirilecek. Yabancı girişimci ve yatırımcıların ve iş gücünün ülkeye çekilebilmesi için uygulamalar geliştirilecek. Türkiye'nin küresel yatırım ortamı sıralamasına yönelik belirlenen alanlarda iyileştirici düzenlemeler hayata geçirilecek. Bu amaçla şirket ve ticaret sicili işlemlerinde dijital uygulamalar yaygınlaştırılacak, yatırımlara ilişkin izin, lisans, ruhsat gibi işlemlerin çevrim içi platforma taşınması sağlanacak.



FİNANSMAN İMKANI

Öncelikli sektörler ve bölgesel koşullar dikkate alınarak özel kesim yatırımlarının artırılması amacıyla başta yeni girişimciler olmak üzere yatırımların finansman imkanları geliştirilecek, yatırım yeri arzı artırılacak ve yatırım yeri tahsis sistemi güçlendirilecek. Bunun için yurt içine gelen ve yurt dışına giden uluslararası doğrudan yatırımların birbirini tamamlayıcılığı ve ekonomiye katkısının artırılması için çalışmalar yapılacak. Başta yatırım teşvik sistemi olmak üzere devlet yardımları, etki değerlendirmelerine dayalı, sade ve etkin bir yapıda yürütülecek. Yatırım olanaklarının etkin biçimde ele alınması amacıyla uygun alanları kapsayan yatırım yeri envanteri hazırlanacak. İmalat sanayisine yönelik büyük ölçekli ve stratejik yatırımların yatırım yeri tahsis süreçlerinin hızlandırılması amacıyla yeni tahsis modelleri geliştirilecek.