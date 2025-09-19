Yenilikçi girişimcilere teşvik paketleri...

PODCAST CANLI YAYIN

Yeni OVP döneminde yenilikçi girişimlerin kurulmasını teşvik edecek uygulamalar hayata geçirilecek. Yatırımlar için finansman imkanları geliştirilecek, yatırım yeri arzı artırılacak...

Önümüzdeki 3 yılda yatırımların devamlılığının sağlanması, yatırımcılara öngörülebilirlik oluşturulması ve yatırımların güvence altına alınması amacıyla yeni mekanizmaları içeren düzenleme yapılacak. 2026-2028'i kapsayan OVP'ye göre, nitelikli yatırımlar için yatırım süreçlerini kolaylaştıracak tek durak mekanizması oluşturulacak. Fikri mülkiyet sisteminde toplumsal bilinci artırmak üzere hukuki altyapı güçlendirilecek, fikri mülkiyet haklarının oluşmasını destekleyecek ekosistem geliştirilerek bu hakların ticarileştirilmesi hızlandırılacak.

YENİ DENETİM MODELİ
e-Tebligat uygulamasının yaygınlaştırılmasına yönelik altyapı çalışması yapılacak. Elektronik yolla piyasaya arz edilen sanayi ürünlerinin izlenebilirliğini sağlamak ve piyasa gözetim ve denetimini daha etkili sürdürmek üzere yapay zeka tabanlı yazılımla yeni bir denetim modeli oluşturulacak. Dijital ekonominin gelişimine destek olmak amacıyla içerik öne çıkarma, algoritmaların şeffaflığı, adil sıralama, içerik kaldırma kriterleri ve telif paylaşım esaslarını kapsayan bir Dijital Rekabet Uyum Rehberi hazırlanacak.

İŞLEMLER AZALTILACAK
Program döneminde, iş ve yatırım süreçlerinin iyileştirilmesi için şirket kurma ve tasfiye aşamaları iyileştirilecek, bürokratik işlemler azaltılacak, kolaylaştırılacak, hızlandırılacak ve buna ilişkin maliyetler düşürülecek. Bu kapsamda, dış ticarette iş süreçlerinin ve ihracat işlemlerinin kolaylaştırılmasını teminen gümrük idareleriyle gümrük kapılarının işlem kapasiteleri artırılacak, fiziki ve teknolojik altyapıları yerli kullanım imkanları gözetilerek ihtiyaçlar doğrultusunda yenilenecek. Sınai mülkiyet tescil süreçleri, yapay zeka teknolojileri kullanılarak hızlandırılacak.

SÜREÇLER DİJİTALE TAŞINACAK
Yenilikçi girişimlerin kurulmasını teşvik etmek üzere, şirket kuruluş kolaylığı ve başlangıç aşaması muafiyetleri sağlayan, yenilikçi, dijital uygulamalar hayata geçirilecek. Yabancı girişimci ve yatırımcıların ve iş gücünün ülkeye çekilebilmesi için uygulamalar geliştirilecek. Türkiye'nin küresel yatırım ortamı sıralamasına yönelik belirlenen alanlarda iyileştirici düzenlemeler hayata geçirilecek. Bu amaçla şirket ve ticaret sicili işlemlerinde dijital uygulamalar yaygınlaştırılacak, yatırımlara ilişkin izin, lisans, ruhsat gibi işlemlerin çevrim içi platforma taşınması sağlanacak.

FİNANSMAN İMKANI
Öncelikli sektörler ve bölgesel koşullar dikkate alınarak özel kesim yatırımlarının artırılması amacıyla başta yeni girişimciler olmak üzere yatırımların finansman imkanları geliştirilecek, yatırım yeri arzı artırılacak ve yatırım yeri tahsis sistemi güçlendirilecek. Bunun için yurt içine gelen ve yurt dışına giden uluslararası doğrudan yatırımların birbirini tamamlayıcılığı ve ekonomiye katkısının artırılması için çalışmalar yapılacak. Başta yatırım teşvik sistemi olmak üzere devlet yardımları, etki değerlendirmelerine dayalı, sade ve etkin bir yapıda yürütülecek. Yatırım olanaklarının etkin biçimde ele alınması amacıyla uygun alanları kapsayan yatırım yeri envanteri hazırlanacak. İmalat sanayisine yönelik büyük ölçekli ve stratejik yatırımların yatırım yeri tahsis süreçlerinin hızlandırılması amacıyla yeni tahsis modelleri geliştirilecek.

