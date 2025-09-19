Şişecam patentleri ile sektörün öncüsü

Şişecam, Avrupa'nın en büyük Ar-Ge merkezleri arasında yer alan Şişecam Bilim, Teknoloji ve Tasarım Merkezi'nde hayata geçirdiği projeler ve aldığı patentlerle küresel rekabetteki gücünü artırıyor. Şirket, patent tescil sayısını 2 yılda 5 kat artırdığını duyurdu. Şişecam'ın patentleri arasında Tek Gümüşlü Düşük Emisyonlu Kaplamaya Sahip Cam, Yüksek Görünür Geçirgenliğe Sahip Low-E Kaplamalı Cam, Yüksek Geçirgen Özellikli, Nötral İç ve Dış Yansımaya Sahip Low-E Kaplamalı Cam, Etkin Isı ve Güneş Kontrollü Tek Gümüşlü Low-E Kaplamalı Cam, Gümüş İçermeyen Güneş Kontrol Kaplamalı Cam gibi teknolojiler yer alıyor.