Gençler proje yapacak 125 bin TL destek alacak...

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın üniversite öğrenci topluluklarına yönelik ÜNİDES programı, yeni dönemde de devam ediyor. 15 Ekim’e kadar başvurulabilecek program kapsamında yerel projelere 75 bin, ulusal projelere ise 125 bin liraya kadar destek verilecek.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından ilk kez geçen yıl başlatılan üniversite öğrencilerinin sosyal, kültürel ve akademik faaliyetlerini destekleyen Üniversite Öğrenci Toplulukları İş Birliği ve Destek Programı (ÜNİDES), yeni eğitim döneminde de uygulanacak. Başvurular 15 Ekim'e kadar "genclikhizmetleri.gov.tr" adresinden çevrim içi yapılacak. Program; afet yönetimi, aile ve değerler, bilim ve teknoloji, çevre ve iklim, gönüllülük, istihdam ve girişimcilik, uluslararası gençlik çalışmaları gibi 11 temel politika alanını kapsayacak. Yerel projelere 75 bin, ulusal projelere 125 bin liraya kadar destek sağlanacak.

