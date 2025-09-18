Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek A Haber ve A Para ortak yayınında konuştu! Enflasyon yüzde 30'un altına inecek!

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bütün olumsuzluklara rağmen yıl sonu itibarıyla manşet enflasyonun yüzde 30'un altına düşeceğine inandıklarını belirterek, "Gelecek yıl da yüzde 20'nin altını hedefliyoruz" dedi. A Haber ve A Para ortak yayınında A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün'ün sorularını yanıtlayan Şimşek, şunları söyledi:



DÜNYADA İLK 10'A GİRİLECEK:

Türkiye savunma sanayisi ihracatında çok büyük fırsata sahip. Halen devam eden bin 400'e yakın projenin değeri 100 milyar doların üzerinde. Türkiye büyük ihtimalle bu yıl küresel savunma sanayisi ihracatında ilk 10'a girecek.



İKİNCİ EVREDEYİZ:

Ekonomik programda gerek rezerv birikimi üzerinden gerekse bütçe açığını ve cari açığı kontrol altına alarak ilk evreyi geçtik. İkinci evrede dezenflasyon başladı ve dayanıklılığı güçlendirdik. Enflasyonu düşürüyoruz. Cari açıkta yapısal iyileşmeyi ve rezerv yeterliliğini sağladık. Yıl sonunda bütçe açığının yüzde 3.5 civarında, cari açığın yüzde 1.5'in altında olmasını bekliyoruz.



KİRA VE EĞİTİM NORMALLEŞECEK:

Manşet enflasyon geçen yıl Ağustos'ta yüzde 50'nin üzerindeydi, bu yıl yüzde 33 civarında. Temel mal enflasyonu, Ağustos itibarıyla yüzde 20'nin altına düştü. Peki, niye enflasyon yüzde 30'un üzerinde? Çünkü, kira ve eğitim gibi bazı kalemlerde geçmişteki uygulamaları serbest bıraktık. Geçmişe yönelik bir uyarlama süreci var. Şu anda manşet enflasyon Ağustos'ta yüzde 33, kira artışı yüzde 74. Eğitimdeki artış yüzde 61. Bunlar da normalleşecek.



115 MİLYAR TL TASARRUF:

Tasarruf genelgesi öncesi, yani 2014- 2023 döneminde, bu genelge kapsamındaki harcamaların bütçe içindeki payı yüzde 4.6 idi. Geçen yıl yüzde 3.1'e düştü. Bu kalemlerde yüzde 33'lük reel tasarruf sağladık. Bunun parasal karşılığı 115 milyar lira.



DEPREM BÖLGESİNE 90 MİLYAR $:

Deprem yaralarını sarmak için 90 milyar dolar harcadık.

KONKORDATODA İSTİSMAR ÖNLENECEK

Programın başından bu yana konkordato başvurusu yapan firma sayısı 3 bin 856 oldu. Bu işletmelerin ekonomideki karşılığının reel sektörün cirosunun içerisindeki payı yüzde 0.73, ihracattaki payı yüzde 0.7, istihdamdaki payı yüzde 0.58, toplam nakdi kredilerdeki payı yüzde 0.96 seviyelerinde idi. Konkordato müessesini istismar eden firmalar olduğuna dair sahadan şikayetler geliyor. Adalet Bakanlığı'yla konuştuk bu konuyu. Ortak bir çalışma grubu üzerinden değerlendiriyoruz. İstismar edilen hususları nasıl engelleriz, buna bakıyoruz. Ticari alacaklar daha iyi korunabilir mi? Bu hususa da bakıyoruz.