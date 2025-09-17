Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten A Haber'de özel açıklamalar

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek A Haber'de enflasyonla mücadelede son durumu anlattı. Şimşek, "Beklentimiz enflasyonu yüzde 30'un altına düşmesi. 2026'da enflasyon daha az hissedilecek" ifadelerini kullandı. Terörsüz Türkiye sürecinin bir avantaj olduğunu vurgulayan Şimşek, Türkiye'nin küresel savunma sanayii ihracatında ilk 10'a girebileceğini dile getirdi. Deprem bölgesine 90 milyar dolar kaynak aktarıldığını anlatan Bakan Şimşek, zirai donun enflasyonu olumsuz etkilediğini belirtti. Şimşek, tasarruf genelgesi için "Harcama disiplini ile büyük tasarruf sağlıyoruz. 2026'da cari açık yüzde 0,5'in altına düşecek" dedi.