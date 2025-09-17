PODCAST CANLI YAYIN

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten A Haber'de özel açıklamalar

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek A Haber'de enflasyonla mücadelede son durumu anlattı. Şimşek, "Beklentimiz enflasyonu yüzde 30'un altına düşmesi. 2026'da enflasyon daha az hissedilecek" ifadelerini kullandı. Terörsüz Türkiye sürecinin bir avantaj olduğunu vurgulayan Şimşek, Türkiye'nin küresel savunma sanayii ihracatında ilk 10'a girebileceğini dile getirdi. Deprem bölgesine 90 milyar dolar kaynak aktarıldığını anlatan Bakan Şimşek, zirai donun enflasyonu olumsuz etkilediğini belirtti. Şimşek, tasarruf genelgesi için "Harcama disiplini ile büyük tasarruf sağlıyoruz. 2026'da cari açık yüzde 0,5'in altına düşecek" dedi.

Bunlar da Var

Diyarbakır’da hafif ticari araç devrildi: 15 yaşındaki Zeynep hayatını kaybetti
Diyarbakır’da hafif ticari araç devrildi: 15 yaşındaki Zeynep hayatını kaybetti
Başkan Erdoğan'dan Katar'da tarihi açıklama: İsrail'i durduracak güce sahibiz!
Başkan Erdoğan'dan Katar'da tarihi açıklama: İsrail'i durduracak güce sahibiz!
Sakarya’da Kuzey Marmara Otoyolu’nda feci kaza: İş insanı Murat Korkmaz ve eşi hayatını kaybetti
Sakarya’da Kuzey Marmara Otoyolu’nda feci kaza: İş insanı Murat Korkmaz ve eşi hayatını kaybetti
Antalya Akseki’de trafik kazası: 8 yaralı
Antalya Akseki’de trafik kazası: 8 yaralı

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle