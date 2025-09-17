Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın bu yılın başında başlattığı faizsiz 48 ay vadeli 150 bin liralık evlilik kredisi, 2026 itibarıyla 250 bin liraya çıkarıldı. Uygulama, özellikle yeni evlenecek genç çiftlerin ev kurma sürecinde en büyük kalem olan mobilya ve beyaz eşya masraflarını karşılamada önemli bir destek sağlayacak.

Türkiye genelindeki fiyatlar incelendiğinde, 250 bin liralık krediyle bir evin temel ihtiyaçlarının büyük ölçüde karşılanabildiği görülüyor. Ülke geneline göre daha pahalı olan İstanbul ve Ankara özelinde yapılan fiyat araştırmasına göre genç çiftler İstanbul'da en fazla 330 bin liraya, Ankara'da ise en fazla 275 bin liraya evlerinin temel ihtiyaçlarını karşılayabilecek.

(Takvim Gazetesi)

FİRMALAR İNDİRİM YAPACAK

Öte yandan Bakanlık, "Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi" kapsamında belediyeler, valilikler ve yerel işletmelerle iş birliği yaparak yerel düzeyde indirim anlaşmaları yapıyor. Bu sayede kredi kapsamında alışveriş yapan çiftler, piyasadaki fiyatlara göre ek indirimlerden de yararlanabilecek.