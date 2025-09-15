Tarım ve hayvancılık desteklerine zam geldi!

PODCAST CANLI YAYIN

Resmi Gazete’de yayımlanan kararla tarım ve hayvancılık destekleri artırıldı. Buzağıya 1.400 TL, malaklara 2.800 TL, kuzu ve oğlaklara 300 TL, çobana ise 81 bin TL destek verilecek. Arıcılara da kovan başına 140 TL’ye varan ödeme yapılacak.

Hayvancılık ve bitkisel üretime yönelik yeni destek kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararlar ile birlikte hayvancılık ve tarım alanlarında birçok başlıkta destek artırıldı. Buzağılar için yüzde 40 artışla hayvan başına bin 400, malaklar için yüzde 180 yükselişle hayvan başına 2 bin 800 lira verilecek. Küçükbaş hayvancılık destekleri kuzu ve oğlaklar için yüzde 50 artırılarak, hayvan başına 300 lira olacak. Çoban desteği, 150 baş üzerinden ilave 1.8 katla 81 bin lira olarak ödenecek. Arıcılık desteği, üretici veya yetiştirici örgütlerine üye üreticilere arılı kovan başına temel destek 140 lira, üye olmayanlara 100 lira olacak.

