Çiftçilere zirai don desteği Resmi Gazete'de! 65 il, 16 ürün kapsamda... Dekar başı ne ödenecek? Başvuru şartları neler?

Başkan Erdoğan'ın imzaladığı karara göre zirai don nedeniyle ürünleri zarar gören çiftçilere destekleme ödemesi yapılacak





ÇİFTÇİLERE TOPLAMDA 46,5 MİLYAR LİRA ÖDENECEK

Başkan Erdoğan, daha önce yaptığı açıklamada, bu kapsama giren 420 bin üretici olduğunu ve bu üreticilere yaklaşık 23,5 milyar lira destek ödemesi yapılacağını ifade etmişti.

Erdoğan, hasar tespitlerinin sonucunda, TARSİM sigortası kapsamındaki 50 bin 300 üretici için de toplam 23 Milyar Lira hasar tazminatı ödeneceğini; böylece toplamda 470 bin üreticiye, toplam 46,5 milyar liralık desteğin Kasım ayı sonuna kadar çiftlerin hesaplarına yatırılacağını açıklamıştı.