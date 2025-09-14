Çiftçilere zirai don desteği Resmi Gazete'de! 65 il, 16 ürün kapsamda... Dekar başı ne ödenecek? Başvuru şartları neler?

2025 yılında meydana gelen zirai don nedeniyle meyve alanlarında ürünleri zarar gören çiftçilere destekleme ödemesi yapılacak.
Konuya ilişkin karar, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
Karar ile, bu yıl meydana gelen zirai don olaylarından etkilenen ve ürünlerinde yüzde 20'nin üzerinde hasar tespit edilen çiftçiler, destekleme ödemelerinden faydalanabilecek.
Masraf hesaplamalarında 1 Eylül 2024'ten 13 Nisan 2025'e kadar üreticinin yaptığı masraflar dikkat alındı.
65 İL, 16 ÜRÜN DESTEK KAPSAMINA ALINDI
Karar kapsamında, Türkiye genelinde 65 ilde ve 16 ürün için destekleme ödemesi yapılacak. Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Aksaray, Ankara, Antalya, Bursa, Konya, Manisa, Malatya, Kayseri, Şanlıurfa, Gaziantep, Samsun ve İzmir'in de aralarında bulunduğu iller destekten yararlanacak.
Destekleme ödemesi yapılacak ürünler arasında antep fıstığı, armut, ayva, badem, ceviz, elma, erik, fındık, kayısı, kiraz, limon, mandalina, portakal, şeftali/ nektarin, üzüm ve vişne yer alıyor.
ÜRÜN BAZLI GİRDİ MALİYETLERİ
Kararın ekinde yayımlanan listeye göre, ödemeler ürün bazlı girdi maliyetleri dikkate alınarak yapılacak.
Buna göre:
Antep fıstığı, armut, ayva, badem, ceviz, elma, kayısı, portakal ve üzüm için girdi maliyeti 5.000 TL/dekar,
Fındık için 4.200 TL/dekar,
Kiraz için 6.500 TL/dekar,
Limon için 4.500 TL/dekar,
Vişne için 5.500 TL/dekar olarak belirlendi.
Bu rakamlar, hasar oranlarına göre ve hasar alanlarına göre ödenecek. Ödemelere bu ay içinde başlanacak.