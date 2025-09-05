7. TechXtile Challenge Tasarım Yarışması başladı: Tekstilde verimlilik odaklı yenilikçi projeler aranıyor

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) tarafından Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) koordinatörlüğünde ve Ticaret Bakanlığı desteğiyle düzenlenen 7. TechXtile Challenge Tasarım Yarışması için başvurular başladı. Bu yıl 'verimlilik' ana temasıyla gerçekleştirilecek yarışma, tekstil sektöründe katma değer, dijitalleşme, üniversite-sanayi iş birliği, ileri malzemeler, proses ve üretim teknolojileri, çevre ve sürdürülebilirlik, teknik tekstiller, yerlilik ve millilik, pandemi sonrası çözümler ve deprem ile mücadeleye yönelik teknolojiler gibi kritik alanlarda yenilikçi projeleri bekliyor.

Yarışma Level-Up ve Scale-Up olmak üzere iki kategoriden oluşuyor. Level- Up kategorisi henüz fikir aşamasındaki girişimlere ürünleştirme sürecinde destek sağlarken, Scale-Up kategorisi ise halihazırda ürün veya hizmet geliştirmiş girişimlerin pazarda güçlenmesine katkıda bulunuyor. Yarışmaya, tekstil sektörüyle ilgisi bulunan profesyonellerden akademisyenlere, Ar-Ge çalışanlarından tasarımcı, girişimci ve öğrencilere kadar geniş bir kitle katılabiliyor.

Katılımcılar, yarışmaya 3 Ekim'e kadar başvuru yapabilecek. Ön eleme sürecini geçen adaylar eğitim ve mentorluk imkanlarından faydalanacak, projelerini sektör liderleri, yatırımcılar ve akademisyenlerden oluşan jüriye sunma fırsatı bulacak. Final ve ödül töreni ise 26 Mart'ta gerçekleştirilecek.

UTİB Başkanı Pınar Taşdelen Engin, "İnovatif fikirlerin hayata geçmesine, genç tasarımcıların ve girişimcilerin sektörle buluşmasına, Ar-Ge ve tasarım kültürünün güçlenmesine öncülük ediyoruz" diye konuştu.