The Economist Türkiye’nin savunmadaki başarısını kabul etti: İlk 5 ülke arasında olabiliriz

Türkiye düşmanlığı konusunda ihtisas yapmış olan The Economist dergisi bile pes etti. Dergi, küresel savunma sanayindeki son gelişmeleri analiz ederken Avrupa ülkelerinin Soğuk Savaş sonrasında toparlanmakta zorlandığını belirtti.

Ancak Türkiye'nin bu konuda müthiş adımlar attığını belirten dergi, "Başkan Erdoğan'ın vizyonuyla yürütülen yerli ve milli üretim hamlesi sayesinde Türkiye'nin savunma ihracatı 7 milyar dolar seviyesine çıktı. Bayraktar TB2 ve Akıncı gibi insansız hava araçları birçok cephede savaşın seyrini değiştirdi. Kara, deniz ve hava platformlarında eş zamanlı yürütülen modernizasyon çalışmalarıyla Türkiye artık yalnızca bölgesel değil, küresel ölçekte bir savunma oyuncusu haline geldi. Türkiye artık savunma konusunda ilk 5 ülkeden biri olabilir" ifadelerini kullandı.

LİSTEDE 5 TÜRK ŞİRKETİ VAR

Dünyanın en prestijli savunma sanayisi listesi olarak kabul edilen "Defense News Top 100"de 5 Türk şirketi yer aldı. Türk şirketleri arasında Defense News Top 100'ün en üstünde 43. sırada 3 milyar 541 milyon 261 bin 567 dolar savunma geliriyle ASELSAN yer aldı. 50. sıradaki TUSAŞ 47. sıraya çıktı. 71. sıradaki Roketsan yerini korudu, 94. sıradaki ASFAT ise 78. sıraya yükseldi.

Listede 84. sıradaki MKE de 80. sıraya çıktı. ASFAT, listede 16 basamak birden yükselerek önemli bir gelişim gösterdi.