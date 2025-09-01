Öğrenciler müjde... Ulaşım destek üst limit tutarı arttı!

Öğrencilere ulaşım desteği yeni eğitim öğretim yılında da devam edecek. Öğrencilere ulaşım desteği (AA) 2022 yılında başlayan Ulaşım Desteği ile ailesinden farklı bir ilde eğitim gören öğrencilerin şehirlerarası ulaşım giderlerine destek olduklarını söyleyen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş , bugüne kadar 200 binden fazla öğrencinin bu programdan yararlandığını kaydetti. Öğrencilere ulaşım desteği (AA)

Göktaş, sosyal yardım faydalanıcısı hanelerde bulunan öğrencilerin 2 gidiş-2 dönüş olmak üzere yılda 4 defa ulaşım giderlerine destek sağladıklarını belirterek, "Öğrencilerimize vereceğimiz desteğin üst limit tutarı tek yön için bin 900 lira oldu. Ulaşım Desteği programımızı hayata geçirdiğimiz 2022'den Temmuz 2025'e kadar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımızca toplam 322 milyon 449 bin lira kaynak aktarıldı" dedi.



NASIL BAŞVURULACAK?

Ulaşım Desteği programıyla, 2025 Aile Yılı'nda çocuklarını uzakta okutan ailelere destek olduklarını ifade eden Göktaş, söz konusu desteğe ilişkin başvuruların, öğrenci veya öğrencinin ailesi tarafından öğrencilerin ailelerinin ikametgah adresinde yer alan ilgili Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na (SYDV) yapılması gerektiğini vurguladı.