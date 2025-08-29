Külliye'de "ekonomi" zirvesi: Enflasyonla mücadelemizi kararlılıkla sürdürecek ve mali disiplinden taviz vermeyeceğiz

Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK), Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı.
Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK), Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı.
KİMLER KATILDI
Toplantıya, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan katıldı.
YAZILI AÇIKLAMA: MALİ DİSİPLİNDEN TAVİZ YOK
2026-2028 Orta Vadeli Program (OVP) hazırlıklarının ele alınacağı toplantının ardından yazılı açıklama yapıldı.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
OVP (2026-2028) döneminde de enflasyonla mücadelemizi kararlılıkla sürdürecek ve mali disiplinden taviz vermeyeceğiz
Türkiye Yüzyılı vizyonuyla ekonomide elde ettiğimiz kazanımların kalıcılığını sağlamak amacıyla iş ve yatırım ortamını iyileştirmeye yönelik adımlar atmaya devam edeceğiz.
