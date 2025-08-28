Sebze-meyve fiyatlarındaki fahiş fark için Hal Kanunu masada

Fahiş fiyatla mücadele için geçtiğimiz dönemde önemli adımlar atıldı, bu kapsamda cezalar artırıldı. Ancak son dönemde özellikle sebze-meyvenin tarladan çıkış ile vatandaşın önüne gelen fiyatı arasındaki büyük fark tartışma konusu olmaya başladı. Bunun en önemli nedenlerinden birinin hallerdeki uygulamalar olduğunu savunuldu.

Bu durum üzerine ilgili bakanlıklar harekete geçti. Bir soru önergesini yanıtlayan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Sebze ve meyvelerin toptan fiyatları, perakende fiyatları ve toptan işlem hacimleri yakından takip edilerek, yoğun denetim faaliyetleri yürütülmekte ve mevzuata aykırı eylemleri gerçekleştiren kişiler hakkında gerekli idari yaptırım kararları alınmakta." dedi.

Bolat, Hal Kanunu'nu da masaya yatırdıkları mesajı verdi ve "Sektörden gelen talepler ve uygulamadan kaynaklanan ihtiyaçlar dikkate alınmak suretiyle değişiklik çalışmaları yürütülmektedir." ifadesini kullandı.

AYÇİÇEK YAĞINA VERGİ AYARI

Gümrük vergileri, 1 Ekim itibarıyla yağlık ayçiçeği tohumu ithalatında yüzde 12, ham ayçiçeği yağında yüzde 30 olarak uygulanacak. Ticaret Bakanlığı, sanayicinin ayçiçeği tohumuna ulaşmasının hızlandırılması, iç piyasadaki ham yağ fiyatlarının kontrol edilebilmesi, tüketiciyi koruma sorumluluğunun yerine getirilebilmesini teminen, gerekli tedbirlerin ivedilikle uygulamaya alındığını kaydetti.