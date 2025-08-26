Memur zammında gözler Hakem Kurulu’nda: Karar için geri sayım başladı

Memurları ve memur emeklilerini ilgilendiren 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde zam konusunda anlaşma sağlanamaması üzerine devreye giren Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'nun çalışmaları devam ediyor.
Hakem Kurulu'nun 3'üncü toplantısı dün Sayıştay Başkanı Metin Yener başkanlığında gerçekleştirildi. 3 saat süren toplantıda, konfederasyon temsilcileri ile kamu işveren temsilcileri, kurula getirilen toplu sözleşme talepleri üzerinde müzakerelerde bulundu. Kurul 27 Ağustos Çarşamba günü sonuna kadar nihai kararını verecek.