TÜİK işsizlik verilerini açıkladı! Tek haneden devam

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ocak-mart dönemine ilişkin iş gücü istatistiklerini duyurdu.
Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2025 yılı II. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 106 bin kişi artarak 3 milyon 34 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,3 puanlık artış ile %8,6 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde %7,0, kadınlarda %11,6 olarak tahmin edildi.
TÜİK'in işsizlik rakamları hakkında paylaştığı istatistikler (TÜİK)
MEVSİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ İSTİHDAM ORANI %48,9 OLDU
İstihdam edilenlerin sayısı 2025 yılı II. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 41 bin kişi azalarak 32 milyon 435 bin kişi, istihdam oranı ise 0,2 puanlık azalış ile %48,9 oldu. Bu oran erkeklerde %66,1 iken kadınlarda %32,1 olarak gerçekleşti.
MEVSİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ İŞGÜCÜNE KATILMA ORANI %53,5 OLARAK GERÇEKLEŞTİ
İşgücü, 2025 yılı II. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 65 bin kişi artarak 35 milyon 469 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise değişim göstermeyerek %53,5 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde %71,1, kadınlarda ise %36,3 oldu.
GENÇ NÜFUSTA MEVSİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ İŞSİZLİK ORANI %15,9 OLDU
15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki çeyreğe göre 0,7 puanlık artış ile %15,9 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde %11,7, kadınlarda ise %23,7 olarak tahmin edildi.