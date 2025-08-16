SON DAKİKA
Memur ve emeklinin zam pazarlığında kritik toplantı! Hükümet ikinci teklifini açıkladı

Memur ve memur emeklilerinin toplu sözleşme görüşmelerinde süreç devam ediyor. Memur konfederasyonları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda Bakan Vedat Işıkhan'la bir araya geldi. Hükümet taban aylığa bin TL zam teklifinde bulundu.

Memur ve emeklinin zam pazarlığında kritik toplantı! Hükümet ikinci teklifini açıkladı

Memur ve memur emeklilerinin toplu sözleşme görüşmelerinde süreç devam ediyor. 2026 ve 2027 yıllarını kapsayan 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri kapsamında taraflar yeniden bir araya geldi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan (AA)Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan (AA)


Memur konfederasyonları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda Bakan Vedat Işıkhan'la bir araya geldi.

Hükümet memur ve memur emeklisine 2. zam teklifini açıkladı!


İKİNCİ TEKLİF TABAN AYLIĞA BİN TL
Hükümet taban aylığa bin TL zam teklifinde bulundu. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "İkinci teklifi istedik. Taban aylığa bin TL zam teklifinde bulunuldu." dedi.

8. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmeleri (AA) 8. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmeleri (AA)

Hükümet ilk teklifini 12 Ağustos'ta açıklamıştı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2026 ilk 6 ay için yüzde 10, ikinci 6 ay için yüzde 6. 2027 ilk 6 ay için yüzde 4 ve ikinci 6 ay için yüzde 4 zam teklif etmişti.

SÜREÇ NASIL YÜRÜTÜLECEK?
Çalışma takvime göre hizmet kollarına ilişkin komisyon raporları müzakere edildi. Kamu işvereninin kamu görevlilerinin geneline ilişkin ikinci teklifini verecek. Müzakerelerin ardından toplu sözleşme görüşmelerinin 19 Ağustos'ta sona ermesi bekleniyor.

UZLAŞMA SAĞLANAMAZSA NELER YAŞANACAK?
19 Ağustos'u takip eden 3 iş günü içerisinde yani 20-22 Ağustos arasında Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'na başvurulacak. Kamu Görevlileri Hakem Kurulu; 20 Ağustos'ta başvurulması durumunda en geç 25 Ağustos'ta, 21 Ağustos'ta başvurulması durumunda en geç 26 Ağustos'ta, 22 Ağustos'ta başvurulması durumunda en geç 27 Ağustos'ta kararını verecek.

Türk lirası (AA)Türk lirası (AA)

HAKEM KURULU KİMLERDEN OLUŞUYOR?
Kanuna göre kurul 11 üyeden oluşuyor. Yargıtay, Danıştay ve Sayıştay Başkan, Başkanvekili, Başkan Yardımcısı veya Daire Başkanları arasından Cumhurbaşkanı'nca başkan olarak seçilecek bir üye; bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşlarından dört üye; en fazla üyeye sahip konfederasyon tarafından belirlenecek iki, üye sayısı açısından ikinci ve üçüncü sırada bulunan konfederasyonlardan birer üye; üniversitelerin kamu yönetimi, iş hukuku, kamu maliyesi, çalışma ekonomisi, iktisat ve işletme bilim dallarından en az doçent unvanını taşıyanlar arasından Cumhurbaşkanı'nca seçilecek bir üye; en fazla üyeye sahip konfederasyon tarafından üç, ikinci ve üçüncü sırada bulunan konfederasyonlar tarafından ikişer olmak üzere önerilecek toplam 7 öğretim üyesi arasından Cumhurbaşkanı'nca seçilecek bir üye yer alıyor.


NELER BELİRLENECEK?
Memurların ve memur emeklilerinin 2026 ve 2027 yıllarına ilişkin mali ve sosyal hakları karara bağlanacak. Bu kapsamda önümüzdeki 2 yıla ilişkin 4 ayrı zam oranı belirlenecek. 11 hizmet kolunun ek ödeme vb. talepleri de değerlendirilirken, bu kapsamda kamu görevlileri yeni kazanımlar elde edecek.

Türk lirası (AA)Türk lirası (AA)

KARARLAR NASIL VE NE ZAMAN UYGULANACAK?
8. Dönem Toplu Sözleşme 1 Ocak 2026 itibariyle yürürlüğe girecek. Burada belirlenecek Ocak ayı zam oranına ayrıca enflasyon farkı eklenecek. Bu farkı, 2025'in ikinci yarısındaki enflasyon oranı gösterecek. İkinci yarıdaki enflasyonun yüzde 5'i aşan kısmı üzerinden fark hesaplanacak. Fark, 2025 enflasyonu Merkez Bankası'nın tahmin ettiği gibi yüzde 24 olarak gerçekleşirse yüzde 1.22 olacak. Yıl sonunda TÜFE'nin Merkez Bankası'nın tahmin aralığının üst bandı olan yüzde 29 çıkması halinde ise enflasyon farkı yüzde 5.30'a yükselecek.


