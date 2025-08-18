SON DAKİKA
Türkiye’nin lider teknoloji şirketi Papara, temassız ödemelere hız ve kolaylık kazandıran yeni kart ürünü Papara Sticker Card’ı kullanıcılarıyla buluşturdu. Telefonun arkasına veya istenilen herhangi bir eşyaya yapıştırılabilen bu yenilikçi kart sayesinde, cüzdana veya uygulamaya giriş yapmaya gerek kalmadan tek adımda temassız ödeme yapmak mümkün hale geliyor.

18 Ağustos 2025
Cüzdan yok, uygulama yok: Papara’dan yepyeni bir ödeme deneyimi - Papara Sticker Card

23 milyonu aşkın kullanıcısı bulunan Papara, klasik kartlara kıyasla daha küçük ve yapışkan tasarımıyla öne çıkan Papara Sticker Card'ı geliştirdi. Kullanıcılar, Papara Sticker Card ile cüzdana veya uygulamaya ihtiyaç duymadan, tek adımda temassız ödeme yapabiliyor.

HIZ VE KOLAYLIK BEKLENTİSİNE DOĞRUDAN YANIT
Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verilerine göre, 2025 yılının ilk yarısında temassız kart sayısı 250,2 milyona ulaşırken, temassız işlem adedi 6,4 milyarı aştı. Temassız ödemelerin toplam kartlı ödemeler içindeki payı da artmaya devam ederken, kullanıcıların beklentisi de ödeme anını daha hızlı ve kolay hale getirmek. Papara Sticker Card, bu beklentiyi karşılayarak temassız ödemeleri tek adımda ve kolayca tamamlamayı sağlıyor.

NFC İLE ÖDEME TEKNOLOJİSİNE KAPSAYICI BİR ALTERNATİF
Dünya genelinde hızla yaygınlaşan NFC ile ödeme teknolojisi her cihazda aynı şekilde çalışmıyor ve bu durum kullanıcı deneyiminde eşitsizlik yaratabiliyor. NFC gerektirmeyen ve her telefonun arkasına yapıştırılarak kullanılabilen Papara Sticker Card ise bu ayrımı ortadan kaldırıyor, herkes için erişilebilir tek adımda temassız ödeme deneyimi sunuyor.

TÜM PAPARA AYRICALIKLARIYLA BİRLİKTE
Papara'nın milyonlarca kullanıcısı tarafından tercih edilen kart özellikleri – tüm dünyada ve internette güvenli harcama, Cashback ile harcadıkça anında nakit kazanma, abonelik ödemelerini yönetme – Papara Sticker Card'da da eksiksiz şekilde mevcut. Kullanıcılar ATM işlemlerini ise Papara uygulaması üzerinden QR ile hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirebiliyor. Böylece hem temassız ödeme hem de ATM deneyimi tamamen cüzdandan bağımsız hale geliyor.

ÇIKART, YAPIŞTIR, AKTİVE ET VE KULLANMAYA BAŞLA
Beş farklı renk seçeneği bulunan Papara Sticker Card, Papara uygulaması üzerinden tek seferlik 299 TL ücretle sipariş edilebiliyor. Kullanıcılar, kartı teslim aldıklarında çerçevesinden çıkarıp uygun bir yüzeye yapıştırarak aktive ettikten sonra anında kullanmaya başlayabiliyor.

