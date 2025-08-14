SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

Merkez Bankası rezervleri açıkladı! 174 milyar 365 milyon dolarla tüm zamanların rekoru kırıldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, 174 milyar 365 milyon dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Rezervlerde 8 Ağustos haftasında bir önceki haftaya göre 5 milyar 377 milyon dolar artış gerçek

Giriş Tarihi :14 Ağustos 2025 , 17:29
Merkez Bankası rezervleri açıkladı! 174 milyar 365 milyon dolarla tüm zamanların rekoru kırıldı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, 8 Ağustos haftasında bir önceki haftaya göre 5 milyar 377 milyon dolar artışla 174 milyar 365 milyon dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.

Dolar (AA)Dolar (AA)

Buna göre, 8 Ağustos itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 2 milyar 698 milyon dolar artışla 87 milyar 607 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri, 1 Ağustos'ta 84 milyar 909 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Bu dönemde altın rezervleri de 2 milyar 679 milyon dolar artışla 84 milyar 79 milyon dolardan 86 milyar 758 milyon dolara yükseldi.

Merkez Bankası (AA)Merkez Bankası (AA)

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 8 Ağustos haftasında bir önceki haftaya göre 5 milyar 377 milyon dolar artışla 168 milyar 988 milyon dolardan 174 milyar 365 milyon dolara çıktı.

TCMB rezervleri, Ocak 2024'ten bu yana şöyle (milyon dolar):

Tarih Altın Rezervleri Brüt Döviz Rezervleri Toplam Rezervler
26.01.2024 48.007 89.154 137.161
23.02.2024 49.271 82.479 131.750
29.03.2024 54.378 68.748 123.126
26.04.2024 59.113 64.967 124.080
31.05.2024 59.740 83.909 143.648
28.06.2024 58.077 84.833 142.910
19.07.2024 59.214 94.695 153.910
29.08.2024 60.043 89.329 149.373
27.09.2024 63.566 93.824 157.390
25.10.2024 65.894 93.504 159.398
1.11.2024 66.614 93.005 159.619
13.12.2024 65.307 98.175 163.482
27.12.2024 64.319 90.738 155.057
24.01.2025 68.232 99.328 167.560
14.02.2025 72.475 100.677 173.152
14.03.2025 74.013 98.069 171.082
21.03.2025 74.785 88.328 163.114
4.04.2025 76.422 77.838 154.261
30.05.2025 83.164 70.026 153.190
05.06.2025 85.573 70.306 155.879
13.06.2025 86.543 72.744 159.289
20.06.2025 85.001 70.697 155.698
11.07.2025 84.692 81.551 166.243
18.07.2025 85.266 83.303 168.567
25.07.2025 85.223 86.625 171.848
01.08.2025 84.079 84.909 168.989
08.08.2025 86.758 87.607 174.365


TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’dan AK Parti’nin 24. yılında açıkladı: Bizde emeklilik yok
Topuklu Efe Özlem Çerçioğlu’ndan CHP’ye hodri meydan: Alnım ak başım dik | Kentsel dönüşüm çağrısı
Takas İstanbul
Solskjaer’den sürpriz karar! İlk 11’ini belirledi
Özlem Çerçioğlu ile birlikte 9 belediye başkanı AK Parti’ye katıldı!
Başkan Erdoğan’dan CHP’li Özgür Özel’e 1 milyon TL’lik dava
Türk Telekom
Manchester City’nin yıldızları Galatasaray’a! 2 transfer birden
AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu’ndan sabotaj uyarısı: Terörsüz Türkiye ve Terörsüz Bölge ile yeni bir dönem başlayacak
Fenerbahçe’den bir bomba daha! Kerem’den sonra sıra onda
Rezan Epözdemir TAKVİM’in ortaya çıkardığı fotoğrafa ne cevap verdi? CHP-CIA-MOSSAD masası yalanını 2,5 saatlik baz patlattı!
Okan Buruk’tan Osimhen kararı! Karagümrük maçı 11’ini belirledi
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan Özgür Özel’e Murat Kapki ve Mücahit Birinci yanıtı: CHP yalan iddiaların merkezi oldu
AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş: 25 yılda 1 asırlık icraat! | Özgür Özel’e tepki: Posta güvercini
Kremlin duyurdu: Trump-Putin görüşmesi için saat verildi! Alaska’da bir ilk | Putin’den açıklama
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman’dan Takvim’e Terörsüz Türkiye mesajı: Pazarlık yok al-ver yok
Merkez Bankası enflasyon tahminini açıkladı! Sıkı para politikası devam edecek
Memura emekliye yüzde 5.30 enflasyon farkı! Merkez Bankası’ndan yeni ipucu geldi! Polis, öğretmen meslek meslek 2026 maaş listesi
Avukat Rezan Epözdemir rüşvete aracılık etme suçundan tutuklandı! Borç yalanı patladı | İşte hakimliğin karar yazısı
Tarık Akan ile Filiz Akın’ın Tatlı Dillim filmiyle sinemayla tanışmıştı... Hababam’ın Kıvırcık Ömer’i bakın şimdi ne halde