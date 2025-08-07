Damlaya Damlaya ev olur!

NASIL ALINIYOR? Damla Kent projesinden ev almak ya da gayrimenkul yatırımı yapmak isteyen vatandaşların izleyeceği yol haritası şöyle: Yatırım hesabı olan herkes hisse senedi alır gibi Gayrimenkul Sertifikası alabiliyor. Gayrimenkul Sertifikası almak için banka veya aracı kurumlardan yatırım hesabınız olması gerekiyor. Banka veya aracı kurum şubelerinden ya da mobil/internet uygulamalarından yatırım hesabı açabilirsiniz. Gayrimenkul sertifikası’na yoğun talep (Takvim.com.tr)

Hesap açılışı tamamlandıktan sonra hesabınız borsa işlemlerine uygun hale getiriliyor.

Bir sertifikanın pay adet fiyatı 7.59 TL. Gayrimenkul Sertifikası alımında alt limit bir adet sertifika bedeli ve üst limit bulunmamakta.

Mobil veya internet şubeleri üzerinden İşlemler > Yatırım ve Hisse Senedi > Halka Arz İşlemleri > Talep Girişi adımları izlenir.

Talep Edilen Menkul Kıymet bölümünden "DMLKT" işlem kodunu seçerek, almak istediğiniz sertifika adedini girerek işleminizi onaylayın.



Sertifikalar 14 Ağustos'tan itibaren Borsa İstanbul'da işlem görecek.

İLK ETAPTA BİN 540 KONUT İÇİN

Damla Kent projesi, Başakşehir'de, 1.257.629 metrekarelik alanda, 5 bin 325 konut ve 244 ticari alana ev sahipliği yapacak. Projenin halka arz olacak ilk etabında bin 540 konut bulunuyor. 1+1'den 4+1'e kadar farklı daire seçeneklerinin yer alacağı proje; geniş meydanlara, yeşil parklara, çocuk oyun alanlarına, kapalı otoparklara, yürüyüş ve bisiklet yollarına sahip olacak. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne yakın olan Damla Kent; İstanbul Havalimanı'na ise sadece 20 km uzaklıkta. Kuzey Marmara, Avrupa Otoyolu, Basın Ekspres ve E-5'e bağlantı yolları ile İstanbul'un her noktasına hızlı erişim imkânı olan Damla Kent projesi, 3 metro hattı ve 1 tramvay hattına da ulaşım kolaylığı sağlıyor.



3 SEÇENEK VAR

Tasarruf sahiplerine üç farklı kazanç yöntemi sunuluyor. İlk seçenek olan asli edimde yatırımcı, gerekli miktarda sertifikayı biriktirir ve proje tamamlandığında istediği eve sahip olur. İkinci seçenekte, sertifika biriktiren yatırımcılar, ev almayı tercih etmedikleri durumda 'tali edim' yöntemine başvurabilir. Proje sonunda tali edim kapsamında daireler açık artırmayla satılır. Elde edilen gelir sertifika sahiplerinin yatırım hesaplarına payları oranında aktarılır. Üçüncü seçenekte ise yatırımcılar, sertifikalarını Borsa İstanbul'da alıp satabilir.



AVANTAJLARI

Küçük birikimlerle başlanabilir, tasarruf kadar katılım sağlanabilir.

Evin tamamına veya projenin bir kısmına paylı ortak olunabilir, sertifika kadar hak sahibi olunur.

Borsa İstanbul üzerinden anlık işlem, kolay ve hızlı nakde dönüştürme imkânı bulunur.

SPK-Borsa İstanbul tarafından denetlenir ve güvence verilir.

Aslı edim (konut) + Tali edim (gelir payı) + Gayrimenkul Sertifikası değer artışı gibi kazanç alternatifleri bulunur.