Türk Eximbank’tan rekor finansman: 1 milyar dolarlık yeni kaynak sağladı

Türk Eximbank, tarihindeki en yüksek tutarlı sendikasyon kredi anlaşmasına imza atarak 1 milyar dolarlık yeni kaynak temin etti. Bu anlaşmayla Türk Eximbank sendikasyon kredisini yüzde 145 oranında yenilerken; Avrupa, Uzak Doğu ve Körfez bölgelerinden 33 uluslararası finansal kuruluş işlemde yer aldı. Finansman, 1, 2 ve 3 yıl vadeli olmak üzere 499.5 milyon euro, 246 milyon dolar, 1.34 milyar Çin yuanı şeklinde üç farklı döviz cinsinden yapılandırıldı. Genel Müdür Ali Güney, "Bu işlem, yalnızca rekor büyüklüğüyle değil, aynı zamanda üç farklı döviz cinsinden sunulan esnek yapısıyla da önemli başarıdır. Maliyetlerin geçen yılki sendikasyon kredimize göre 90 baz puan düşmesiyle ihracatçılarımız için daha avantajlı bir kaynak olmuştur" dedi.

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