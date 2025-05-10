GENUp küresel pazarlara taşıyacak!

GEN Türkiye tarafından organize edilen, büyüme aşamasına geçmiş ve ölçeklenme sürecine başlamış 'Scale-up' girişimler için tasarlanan GENUp Hızlandırma Programı gerçekleştirilen lansmanla duyuruldu.

Yatırım almış, globalleşme vizyonu olan, büyüme sürecine girmiş girişimlerin ihtiyaç duyduğu stratejik bilgi ve iş bağlantılarına erişimi sağlamak amacıyla tasarlanan programın lansmanında jüri tarafından seçilen 8 Scale-up ekibi de açıklandı.

Türkiye girişimcilik ekosisteminde erken aşama girişim desteklerine odaklı birçok program bulunmasına rağmen, ölçeklenme (scale-up) aşamasına ulaşan girişimlere özel kurgulanmış destek yapılarının oldukça sınırlı olduğunu belirten GEN Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Nevzat Aydın, şöyle konuştu: "Programımızla, yatırım ve ekip yönetiminden küresel pazarlara açılmaya kadar uzanan kritik konularda GEN Türkiye üyelerinin bilgi birikimi, mentorluk desteği ve uluslararası ağıyla girişimcilerin büyüme yolculuğuna eşlik edeceğiz. Programla küresel vizyon taşıyan girişimlere yalnızca mentorluk ve eğitim sunmakla kalmayacağız. Kurucu ortaklar arası deneyim paylaşımını teşvik eden Case Studio oturumlarıyla da girişimcilerin karşılaştığı sorunlara çözüm üretmelerini sağlayan bir etkileşim ortamı sunacağız."