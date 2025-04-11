Trump borsalarda ralli havası yaşattı: Günlük hacim 30 milyarı aştı

ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin hariç diğer ticaret ortakları için ek tarifeleri 90 gün süreyle durdurduğunu duyurması, borsalarda ralliye neden oldu. New York Borsası'nda önceki gün S&P 500 endeksi yüzde 9.52, Nasdaq endeksi yüzde 12.16 ve Dow Jones endeksi yüzde 7.87 değer kazandı. Dow Jones endeksi, Mart 2020'den bu yana en büyük oranda artış gösterirken, S&P 500 endeksi 2008'den bu yana en büyük günlük kazancını elde etti.



Nasdaq endeksi de Ocak 2001'den bu yana en büyük günlük artışını ve tarihindeki ikinci en yüksek kazancını kaydetti. Asya ve Avrupa borsalarında da dün sert yükselişler yaşandı. Japonya'nın Nikkei 225 endeksi yüzde 9, Hong Kong'un Hang Seng endeksi yüzde 2 artışla kapandı. Stoxx Europe 600 endeksi yüzde 5 yükseldi. Londra'nın FTSE 100 endeksi yüzde 4 yükselirken, Almanya DAX, Fransa CAC 40 ve İspanya IBEX ise yüzde 5'leri aşan artışlar yakaladı.

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