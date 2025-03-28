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Sağlık turizminde yapay zeka devrede!

Robotik cerrahi sistemleri ise minimal invaziv prosedürlerde hata oranlarını azaltarak hastaların iyileşme sürecini hızlandırıyor. Kişiye özel tedavi planları oluşturma noktasında da yapay zeka önemli bir rol oynuyor.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :28 Mart 2025
Sağlık turizminde yapay zeka devrede!

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Yapay zeka, sağlık sektöründe teşhis ve tedavi süreçlerini dönüştürüyor. Görüntü işleme algoritmaları ve makine öğrenimi sayesinde hastalıkların erken teşhisi daha hızlı ve doğru yapılabiliyor. Özellikle kanser taramalarında yapay zeka destekli sistemler, radyologlara kıyasla daha yüksek doğruluk oranları sunuyor.

Robotik cerrahi sistemleri ise minimal invaziv prosedürlerde hata oranlarını azaltarak hastaların iyileşme sürecini hızlandırıyor. Kişiye özel tedavi planları oluşturma noktasında da yapay zeka önemli bir rol oynuyor. Genetik verilerin analiz edilmesiyle hastalara özel tedavi yöntemleri geliştirilerek başarı oranları artırılıyor. Sağlık turizmi, estetik cerrahi, diş tedavileri, ortopedik işlemler ve kardiyovasküler tedaviler gibi alanlarda giderek daha fazla tercih ediliyor.

Dijital platformlar, sağlık turistlerine tedavi seçeneklerini araştırma, doktorlarla iletişim kurma ve tedavi süreçlerini uzaktan planlama imkânı tanıyor. Yapay zeka tabanlı uygulamalar, hasta ve doktor eşleşmesini optimize ederek hizmetlerin daha uygun fiyatlarla sunulmasını sağlıyor. Ayrıca dijital platformlar aracılığıyla hastalar, tedavi sonrası takip süreçlerini de uzaktan izleyebiliyor.

TÜRKİYE YAPAY ZEKA İLE SAĞLIK TURİZMİNDE GÜÇLENİYOR
Türkiye, sağlık turizminde dünyada önemli bir destinasyon olarak öne çıkıyor. İstanbul, Antalya, Ankara ve İzmir gibi şehirlerdeki sağlık merkezleri, yapay zeka teknolojilerini kullanarak hizmet kalitesini artırmayı hedefliyor. Özellikle estetik cerrahi ve göz tedavisi alanlarında yapay zeka destekli sistemlerin kullanımı yaygınlaşıyor.

Ayrıca, Türk sağlık merkezleri, dijital platformlar üzerinden yurtdışından gelen hastalarla bağlantı kurmak için yatırımlarını artırıyor. Yapay zeka destekli chatbotlar, hastaların sorularını hızla yanıtlayarak hasta deneyimini iyileştiriyor. Türkiye'nin sağlık turizminde dijital dönüşümle birlikte küresel rekabet gücünü artırdığına dikkat çeken uzmanlar, veri güvenliği, etik kurallar ve yasal düzenlemelerin de bu süreçte önem taşıdığına vurgu yapıyor.

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