Bayram tatili öncesi araç kiralama talebi arttı! İşte dikkat edilmesi gerekenler

Bayram tatili yaklaşırken, araç kiralamaya olan talep arttı. Bayram tatili dönemlerinde talebin ortalama yüzde 80 arttığını ifade eden LenaCars Genel Müdürü Selçuk Nazik, araç kiralayacakları uyardı:



Araç kiralama firmalarının sitelerinin taklit edilerek sahte platformlar oluşturulduğunu biliyoruz. Şüphe uyandıracak kadar düşük fiyatlar sunan bu sitelerden uzak durulmalı.



Firmanın müşteri yorumlarını inceleyin.



Günlük kilometre sınırı, depozito bedeli, sigorta kapsamı ve ek sürücü ücretleri gibi detayları mutlaka kontrol edin.



Senet imzalamayın. Senetle işlem yapmak ciddi riskler barındırır.

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