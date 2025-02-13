Ülkemizde erken emekli olmanın en kolay yolunu borçlanma oluşturuyor. Primini tamamlamak isteyenler eğer şartları sağlıyorsa hizmet borçlanması yapabiliyor. Borçlanma, çalışma hayatı süresince istenildiği zaman gerçekleştirilebiliyor.

Hem erken emeklilik hem de para iadesi: Borçlanma yapanlar dikkat! Vergi indirimi ile ne kadar ödeme geri alınır? (AA)

Ancak genellikle ihtiyaç olup olmayacağını görmek için emekli olma tarihine yakın bir dönemde borçlanma yapılıyor. Borçlanma için ödenen paranın bir bölümünü de vergi iadesi yoluyla geri almak mümkün bulunuyor.

Emekli çalışanın bordrosu (Takvim Gazetesi)

KİMLER YARARLANIR?

Sosyal Güvenlik Kurumu'na ödenen borçlanma tutarları vergi matrahından indirilebiliyor. Belgenin işverene verildiği aydan başlayarak, takvim yılı sınırlaması olmaksızın, ödenen tutarın tamamı gelir vergisi matrahından indiriliyor. Böylece borçlanma yapanların net maaşları ödenecek vergi kadar artmış oluyor.