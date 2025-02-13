Hem erken emeklilik hem de para iadesi: Borçlanma yapanlar dikkat! Vergi indirimi ile ne kadar ödeme geri alınır?

Ülkemizde erken emekli olmanın en kolay yolunu borçlanma oluşturuyor. Primini tamamlamak isteyenler eğer şartları sağlıyorsa hizmet borçlanması yapabiliyor. Borçlanma, çalışma hayatı süresince istenildiği zaman gerçekleştirilebiliyor.
Ülkemizde erken emekli olmanın en kolay yolunu borçlanma oluşturuyor. Primini tamamlamak isteyenler eğer şartları sağlıyorsa hizmet borçlanması yapabiliyor. Borçlanma, çalışma hayatı süresince istenildiği zaman gerçekleştirilebiliyor.
Ancak genellikle ihtiyaç olup olmayacağını görmek için emekli olma tarihine yakın bir dönemde borçlanma yapılıyor. Borçlanma için ödenen paranın bir bölümünü de vergi iadesi yoluyla geri almak mümkün bulunuyor.
KİMLER YARARLANIR?
Sosyal Güvenlik Kurumu'na ödenen borçlanma tutarları vergi matrahından indirilebiliyor. Belgenin işverene verildiği aydan başlayarak, takvim yılı sınırlaması olmaksızın, ödenen tutarın tamamı gelir vergisi matrahından indiriliyor. Böylece borçlanma yapanların net maaşları ödenecek vergi kadar artmış oluyor.
Bu haktan yararlanmak için hem borçlanmanın yapıldığı tarihte hem de vergi iadesi başvurusu yapılan tarihte çalışıyor olmak gerekiyor. Emekli olduktan sonra da eğer çalışmaya devam ediliyorsa bu imkandan yararlanılabiliyor. Vergi kesintisine tabi ücret geliri elde etmek ve borçlanmaya ilişkin ödeme belgesinin iş yerine verilmesi gerekiyor.
Vergi indirimi imkanından yararlanmak için borçlanmayı yeni yapmış olmak da şart değil. Askerlik ve doğum borçlanması yapanlar daha önce vergi indirimi hakkından yararlanmamış ise beş yıllık zaman aşımı süresince vergi düzeltme talebinde bulunarak geriye dönük indirim hakkından yararlanabiliyor. Beş yıllık sürenin hesabı, ödemenin yapıldığı tarihi izleyen takvim yılından itibaren başlıyor.
NE KADAR ALINACAK?
Örneğin; bu yıl içerisinde 149 bin 791 lira ödeme yaparak 18 aylık askerlik borçlanması gerçekleştiren çalışan, çalışmaya devam ediyorsa ve işverenine başvurursa en düşük vergi oranı (yüzde 15) uygulandığında dahi 22 bin 468 lira vergi indiriminden yararlanabiliyor. Bu yıl içinde 199 bin 722 lira para yatırarak iki yıllık doğum borçlanması yapan çalışan da yüzde 15 gelir vergisi oranıyla hesap yapıldığında toplam 29 bin 958 lira vergi indirimi alabiliyor.
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