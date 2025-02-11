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Emeklilere bayram ikramiyesi artışı geliyor! Çalışma yapılacak: Kritik tarih belli oldu | 3 formül masada

Bu yılın ilk zammını cebine koyan emeklilerin, bayram ikramiyelerinin de artırılması için kollar sıvandı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan emeklilerin bayram ikramiyesi ile ilgili çalışma yapılacağını duyurdu. İkramiye 21 Şubat'ta Giresun'da düzenlenecek Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısında ele alınacak. Artışa ilişkin formüller de konuşulmaya başladı. Özellikle 3 formül öne çıktı. Peki emekliler ne zaman ve ne kadar ikramiye alabilecek? İşte bu soruların yanıtları…

Çığıl Ön Yener Çığıl Ön Yener
Giriş Tarihi :11 Şubat 2025 , 15:52 Güncelleme Tarihi :12 Şubat 2025 , 17:48
Emeklilere bayram ikramiyesi artışı geliyor! Çalışma yapılacak: Kritik tarih belli oldu | 3 formül masada

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    Ocak ayı zamlarını cebine koyan yaklaşık 16.4 milyon emekli, şimdi de gözünü bayram ikramiyelerine çevirdi. Emekliler bu yıl da iki bayram ikramiyesi alacak. İlki için ödeme takvimi yaklaşırken, tutarlarda zam beklentisi arttı.

    Türk lirası (AA)Türk lirası (AA)

    İKRAMİYEYE ARTIŞ SİNYALİ: ÇALIŞMA YAPILACAK

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan emeklilerin bayram ikramiyesi ile ilgili çalışma yapılacağını duyurdu.

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan (AA)Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan (AA)

    21 ŞUBAT'T ELE ALINACAK

    Emeklilere bayram ikramiyesi 21 Şubat'ta Giresun'da düzenlenecek Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısında ele alınacak.

    İŞTE ÖDEME TAKVİMİ

    Bu yıl Ramazan Bayramı 30 Mart-1 Nisan tarihlerine denk geliyor. 29 Mart Cumartesi de arefe günü. Bu nedenle Ramazan Bayramı ikramiyesinin 24-28 Mart tarihlerinde verilmesi bekleniyor.

    Kurban Bayramı da bu yıl 6-9 Haziran tarihlerine denk geliyor. Bu tarihten önce, büyük bir ihtimalle 2-5 Haziran tarihlerinde Kurban Bayramı ikramiyesi yatırılacak.

    Türk lirası (AA)Türk lirası (AA)

    TUTAR ARTACAK MI?

    2024 yılında ikramiye bayram başına 3 bin lira olarak ödendi. 2023 yılında 2 bin lira olan ikramiye, yüzde 50 artışla 3 bin liraya yükseltildi. Emeklilere iki bayramda toplam 6 bin lira ödendi.

    ARTIŞ FORMÜLLERİ

    Tutarın bu yıl da yükseltilmesi bekleniyor. Artış konusunda verilecek karar merakla beklenirken, çeşitli formüller de konuşuluyor. Geçen yıl 2 bin liradan 3 bin liraya yükseltilen ikramiyenin bu yıl da bin lira artışla 4 bin lira yapılabileceği konuşuluyor. Eğer bu tahmin hayata geçerse emekliler iki bayramda toplam 8 bin lira alabilecek.

    Türk lirası (AA)Türk lirası (AA)

    Bir başka formül de ikramiyede enflasyona endeksli artış yapılabileceği yönünde. 2024 yılı enflasyonu yüzde 44.38 olarak gerçekleşti. Eğer ikramiye bu oranda artırılırsa emeklilere bayram başına yapılacak ödeme 4 bin 331 liraya yükselecek. Bu yıl iki bayramda hesaplara 8 bin 662 lira yatırılacak.
    Üçüncü bir formül olarak da geçen yılki gibi yüzde 50 artış yapılabileceği değerlendiriliyor. Eğer bu oranda bir artış olursa bayram ikramiyesi dosya başına 4 bin 500 liraya çıkacak. Emeklilere iki bayramda toplam 9 bin lira verilecek.

    Türk lirası (AA)Türk lirası (AA)

    YASA ÇIKARILACAK

    Bayram ikramiyesi konusunda hazırlanacak çalışma önümüzdeki dönemde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak. Üzerinde karar verilen formül yasalaşması için Meclis'e sevk edilecek. Ardından emeklilere de ödemeler yapılacak.

    Türk lirası (AA)Türk lirası (AA)

    DUL VE YETİMLERE DE YANSIYACAK

    İkramiyede yapılacak artış dul ve yetimlere de yansıyacak. Dul ve yetimler hisseleri oranında bu ödemeden yararlanacak. İki aylık birden alanlara ise en yüksek ödemeye imkan veren dosya üzerinden ödeme gerçekleştirilecek.

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