Türk lirası (AA)



TUTAR ARTACAK MI?



2024 yılında ikramiye bayram başına 3 bin lira olarak ödendi. 2023 yılında 2 bin lira olan ikramiye, yüzde 50 artışla 3 bin liraya yükseltildi. Emeklilere iki bayramda toplam 6 bin lira ödendi.



ARTIŞ FORMÜLLERİ



Tutarın bu yıl da yükseltilmesi bekleniyor. Artış konusunda verilecek karar merakla beklenirken, çeşitli formüller de konuşuluyor. Geçen yıl 2 bin liradan 3 bin liraya yükseltilen ikramiyenin bu yıl da bin lira artışla 4 bin lira yapılabileceği konuşuluyor. Eğer bu tahmin hayata geçerse emekliler iki bayramda toplam 8 bin lira alabilecek.

Türk lirası (AA)



Bir başka formül de ikramiyede enflasyona endeksli artış yapılabileceği yönünde. 2024 yılı enflasyonu yüzde 44.38 olarak gerçekleşti. Eğer ikramiye bu oranda artırılırsa emeklilere bayram başına yapılacak ödeme 4 bin 331 liraya yükselecek. Bu yıl iki bayramda hesaplara 8 bin 662 lira yatırılacak.

Üçüncü bir formül olarak da geçen yılki gibi yüzde 50 artış yapılabileceği değerlendiriliyor. Eğer bu oranda bir artış olursa bayram ikramiyesi dosya başına 4 bin 500 liraya çıkacak. Emeklilere iki bayramda toplam 9 bin lira verilecek.

Türk lirası (AA)



YASA ÇIKARILACAK



Bayram ikramiyesi konusunda hazırlanacak çalışma önümüzdeki dönemde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak. Üzerinde karar verilen formül yasalaşması için Meclis'e sevk edilecek. Ardından emeklilere de ödemeler yapılacak.

Türk lirası (AA)



DUL VE YETİMLERE DE YANSIYACAK



İkramiyede yapılacak artış dul ve yetimlere de yansıyacak. Dul ve yetimler hisseleri oranında bu ödemeden yararlanacak. İki aylık birden alanlara ise en yüksek ödemeye imkan veren dosya üzerinden ödeme gerçekleştirilecek. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN