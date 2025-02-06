2024’te en çok altın alan ülkeler listesi sizi şaşırtacak!

2024 yılı, merkez bankalarının altın rezervlerini artırma yarışına sahne oldu. Dünya Altın Konseyi'nin verilerine göre, Türkiye bu yarışta öne çıkarak büyük bir fark yarattı. Altın rezervlerini önemli ölçüde artıran Türkiye'nin yanı sıra Polonya, Çin ve Hindistan da listeye damga vurdu. İşte o liste ve çarpıcı veriler…
🥇 1. Polona - 448 Ton
2024'ün en büyük alıcısı olan Polonya, 90 ton altın alımıyla dikkat çekti. Bu hamleyle toplam rezervlerini 448 tona yükseltti.
🇹🇷 2. Türkiye - 528 Ton
Türkiye, 75 ton altın alımı gerçekleştirerek toplam rezervini 528 tona çıkardı. Bu alım, Türkiye'nin altın piyasasındaki gücünü pekiştirdi.
🇮🇳 3. Hindistan - 876 Ton
Hindistan, 73 ton altın alımıyla listenin üst sıralarında yer aldı. Toplam rezervi ise 876 tona ulaştı.
🐉 4. Çin - 2.280 Ton
Çin, 44 ton altın alımıyla toplam rezervini 2.280 tona çıkardı. Bu rakam, Çin'in küresel ekonomideki güçlü konumunu destekliyor.
💰 5. Azerbaycan - 25 Ton
Azerbaycan, 25 ton altın alımı yaparak rezervlerini güçlendirdi ve ekonomik istikrarını artırdı.
🇨🇿 6. Çek Cumhuriyeti - 50 Ton
Çek Cumhuriyeti, 20 ton altın alımıyla rezervlerini üç katına çıkararak 50 tona ulaştı.