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2024’te en çok altın alan ülkeler listesi sizi şaşırtacak!

Dünya Altın Konseyi'nin 2024 yılı raporuna göre, merkez bankalarının altın alım yarışında Türkiye dikkat çekici bir performans sergiledi. Çin ile arasındaki farkı kapatarak büyük bir sıçrama yapan Türkiye, rezervlerini hızla artırdı. Peki, 2024’te en çok altın alan ülkeler hangileri?

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Giriş Tarihi :06 Şubat 2025 , 00:01 Güncelleme Tarihi :06 Şubat 2025 , 00:01
2024’te en çok altın alan ülkeler listesi sizi şaşırtacak!

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    2024 yılı, merkez bankalarının altın rezervlerini artırma yarışına sahne oldu. Dünya Altın Konseyi'nin verilerine göre, Türkiye bu yarışta öne çıkarak büyük bir fark yarattı. Altın rezervlerini önemli ölçüde artıran Türkiye'nin yanı sıra Polonya, Çin ve Hindistan da listeye damga vurdu. İşte o liste ve çarpıcı veriler…

    🥇 1. Polona - 448 Ton

    2024'ün en büyük alıcısı olan Polonya, 90 ton altın alımıyla dikkat çekti. Bu hamleyle toplam rezervlerini 448 tona yükseltti.

    🇹🇷 2. Türkiye - 528 Ton

    Türkiye, 75 ton altın alımı gerçekleştirerek toplam rezervini 528 tona çıkardı. Bu alım, Türkiye'nin altın piyasasındaki gücünü pekiştirdi.

    🇮🇳 3. Hindistan - 876 Ton

    Hindistan, 73 ton altın alımıyla listenin üst sıralarında yer aldı. Toplam rezervi ise 876 tona ulaştı.

    🐉 4. Çin - 2.280 Ton

    Çin, 44 ton altın alımıyla toplam rezervini 2.280 tona çıkardı. Bu rakam, Çin'in küresel ekonomideki güçlü konumunu destekliyor.

    💰 5. Azerbaycan - 25 Ton

    Azerbaycan, 25 ton altın alımı yaparak rezervlerini güçlendirdi ve ekonomik istikrarını artırdı.

    🇨🇿 6. Çek Cumhuriyeti - 50 Ton

    Çek Cumhuriyeti, 20 ton altın alımıyla rezervlerini üç katına çıkararak 50 tona ulaştı.

    🇮🇶 7. Irak - 20 Ton

    Irak, 20 ton altın alımıyla rezervlerini istikrarlı bir şekilde artırmaya devam etti.

    🇭🇺 8. Macaristan - 110 Ton

    Macaristan, 16 ton altın alarak toplam rezervini 110 tona çıkardı ve finansal gücünü pekiştirdi.

    🌍 9. Gana & Özbekistan - 11 Ton

    Gana ve Özbekistan, ayrı ayrı 11 ton altın alımı gerçekleştirerek listede yerini aldı.

    🏦 10. Katar - 10 Ton

    Katar, 10 ton altın alımıyla rezervlerini güçlendiren ülkeler arasında yer aldı.

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