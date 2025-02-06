2024’te en çok altın alan ülkeler listesi sizi şaşırtacak!

2024 yılı, merkez bankalarının altın rezervlerini artırma yarışına sahne oldu. Dünya Altın Konseyi'nin verilerine göre, Türkiye bu yarışta öne çıkarak büyük bir fark yarattı. Altın rezervlerini önemli ölçüde artıran Türkiye'nin yanı sıra Polonya, Çin ve Hindistan da listeye damga vurdu. İşte o liste ve çarpıcı veriler…