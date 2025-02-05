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Birleşim Grup Enerji (BIGEN) hisse fiyatı! İlk dakikalarda yüzde 7’lik artış!

Birleşim Grup Enerji (BIGEN), bugün Borsa İstanbul Ana Pazar’da işlem görmeye başladı. 12,14 TL’den halka arz edilen BIGEN, ilk işlem gününe %7 yükselişle hızlı bir başlangıç yaptı. Yatırımcıların yoğun ilgi gösterdiği hisseler, saat 10.13 itibarıyla %6,59 artışla 12,95 TL seviyesinden işlem görüyor.

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Giriş Tarihi :05 Şubat 2025 , 16:07 Güncelleme Tarihi :05 Şubat 2025 , 16:07
Birleşim Grup Enerji BIGEN hisse fiyatı! İlk dakikalarda yüzde 7’lik artış!

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    Birleşim Grup Enerji'nin (BIGEN) borsadaki ilk işlem günü beklentileri boşa çıkarmadı. 28-29-30 Ocak tarihlerinde 12,14 TL'den halka arz edilen hisseler, ilk dakikalarda %7'lik artış gösterdi. Saat 10.13 itibarıyla ise %6,59 yükselerek 12,95 TL'ye ulaştı. Halka arz sürecinde 188 bini aşkın yatırımcıya dağıtım yapılmıştı.

    Fotoğraflar: AAFotoğraflar: AA

    BIGEN İLK İŞLEM GÜNÜNE HIZLI BAŞLADI!

    Birleşim Grup Enerji (BIGEN), 5 Şubat 2025 itibarıyla Borsa İstanbul Ana Pazar'da işlem görmeye başladı. 28-29-30 Ocak tarihlerinde 12,14 TL fiyatla halka arz edilen BIGEN, borsadaki ilk işlem gününe %7 artışla başladı. Saat 10.13 itibarıyla ise %6,59 yükselişle 12,95 TL seviyesinden işlem görüyor.

    Halka arz sürecinde toplam 188.452 yatırımcıya pay dağıtıldı. Bireysel yatırımcılara talep ettikleri kadar lot dağıtımı yapılırken, her bir yatırımcıya ortalama 245 lot (2.974 TL) denk geldi. Halka arz edilen payların %39,97'si yurt içi bireysel yatırımcılara, %45,03'ü yurt içi kurumsal yatırımcılara, %15'i ise yurt dışı kurumsal yatırımcılara ayrıldı.

    "BIGEN.E" koduyla işlem gören hisseler, 12,14 TL baz fiyat üzerinden alım satıma açıldı. Borsa İstanbul'un açıklamasına göre maksimum emir değeri 1.000.000 TL olarak belirlendi. Yatırımcılar, Birleşim Grup Enerji'nin borsadaki performansını yakından takip ediyor.

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