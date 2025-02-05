Birleşim Grup Enerji (BIGEN) hisse fiyatı! İlk dakikalarda yüzde 7’lik artış!

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BIGEN İLK İŞLEM GÜNÜNE HIZLI BAŞLADI!

Birleşim Grup Enerji (BIGEN), 5 Şubat 2025 itibarıyla Borsa İstanbul Ana Pazar'da işlem görmeye başladı. 28-29-30 Ocak tarihlerinde 12,14 TL fiyatla halka arz edilen BIGEN, borsadaki ilk işlem gününe %7 artışla başladı. Saat 10.13 itibarıyla ise %6,59 yükselişle 12,95 TL seviyesinden işlem görüyor.

Halka arz sürecinde toplam 188.452 yatırımcıya pay dağıtıldı. Bireysel yatırımcılara talep ettikleri kadar lot dağıtımı yapılırken, her bir yatırımcıya ortalama 245 lot (2.974 TL) denk geldi. Halka arz edilen payların %39,97'si yurt içi bireysel yatırımcılara, %45,03'ü yurt içi kurumsal yatırımcılara, %15'i ise yurt dışı kurumsal yatırımcılara ayrıldı.