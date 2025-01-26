Turkcell, Eurobond ihracıyla 1 milyar dolar fon sağladı

Turkcell, Avrupa, Orta Doğu ve Asya'dan yatırımcıların yoğun ilgisiyle gerçekleştirdiği çift dilim Eurobond ihracıyla 1 milyar dolar fon sağladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Turkcell, uluslararası sermaye piyasalarındaki güçlü talep ve yatırımcı güvenini arkasına alarak çift dilim Eurobond ihracıyla toplamda 1 milyar dolar fon sağladı.

İhraç kapsamında, 500 milyon dolar değerinde 5 yıllık geleneksel tahvil ve 500 milyon dolarlık 7 yıllık sürdürülebilir tahvil, yatırımcıların ilgisine sunuldu. 5 yıllık tahvil yüzde 7,45 faiz oranıyla fiyatlanırken, 7 yıllık sürdürülebilir tahvil yüzde 7,65 faiz oranıyla yatırımcı buldu.