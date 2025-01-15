Ocak ayı zamlı İUP maaşları ne zaman yatacak? 2025 İşgücü Uyum Programı (İUP) maaşları ne kadar oldu?

İşgücü Uyum Programı (İUP) işsiz bireylerin bilgi, beceri ve istihdam alışkanlıklarını geliştirmeyi hedefleyen önemli bir projedir. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından kamu kurum ve kuruluşlarıyla iş birliği içinde yürütülen bu program, katılımcılara hem mesleki eğitim sağlıyor hem de maddi destek sunuyor.
(Takvim Foto Arşiv)
Yeni Yılda Zamlı Ödeme
2025 yılı itibarıyla, İUP katılımcılarının maaşları güncellendi. Program kapsamında katılımcılara, programa katıldıkları her gün için 1.083 TL ödeme yapılacak. Bu miktar, 1 Ocak 2025 tarihi itibarıyla yürürlüğe giren zamlı tutar olarak belirlendi.
(Takvim Foto Arşiv)
İUP'un İşleyişi ve Katılımcılara Sağladığı Faydalar
Mesleki Eğitim: Program, katılımcıların teorik ve pratik eğitim alarak meslek edinmelerine olanak tanır. Bu eğitimler, iş gücü piyasasında ihtiyaç duyulan niteliklere sahip olmalarını sağlar.
Maddi Destek: Katılımcılar, eğitim süresince günlük olarak cep harçlığı alır. Böylece maddi anlamda desteklenirken, eğitimlerini tamamlamaları teşvik edilir.
İstihdam Olanakları: Programı başarıyla tamamlayan bireyler, niteliklerine uygun işlere yönlendirilir ve iş gücü piyasasına kazandırılır.