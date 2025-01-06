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DMM açıkladı: Pasaportlara ek ücret yok

“Yeşil ve gri pasaport sahipleri Avrupa seyahatlerinde 7 euro ödeme yapacak, ret alanlar AB’ye giremeyecek” iddiasının doğru olmadığı açıklandı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :06 Ocak 2025
DMM açıkladı: Pasaportlara ek ücret yok

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    Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "Yeşil ve gri pasaport sahipleri Avrupa seyahatlerinde 7 euro ödeme yapacak, ret alanlar AB'ye giremeyecek" iddiasını yalanladı. Açıklamada, Avrupa Birliği'nin resmi internet sitesinde 30 Avrupa ülkesinin, vizeden muaf ülkelerin vatandaşlarına seyahatlerde, "ETIAS seyahat yetkisine sahip olma zorunluluğu" getirdiği bilgisinin yer aldığı kaydedildi.
    ETIAS seyahat yetkisi aranacak ülkelerin yer aldığı listede Türkiye'nin bulunmadığı vurgulanan açıklamada, "Türk hizmet (gri renk) ve hususi (yeşil renk) pasaportlarının, Schengen alanına girmeden önce, Avrupa Seyahat Bilgi ve Yetkilendirme Sistemi- ETIAS çerçevesinde elektronik olarak ön onay almaları gerekeceği iddiası asılsızdır. ETIAS sistemi, Schengen bölgesine vizesiz girme hakkına sahip olan hizmet ve hususi pasaport sahibi Türk vatandaşlarına uygulanmayacaktır" denildi.

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