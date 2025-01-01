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SİGARAYA ZAM MI GELDİ? 3 Ocak 2025 sigara fiyatları ne kadar oldu?

Alkollü içkiler ve sigarada ÖTV oranı artırıldı. Sigara ve alkollü içkilere yüzde 7,56 ÖTV zammı geldi

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :01 Ocak 2025 , 13:58 Güncelleme Tarihi :03 Ocak 2025 , 14:32
SİGARAYA ZAM MI GELDİ? 3 Ocak 2025 sigara fiyatları ne kadar oldu?

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    Özel Tüketim Vergisi Kanunu çerçevesinde, tütün mamullerine uygulanan Maktu ve Asgari Maktu Vergi tutarları Ocak ve Temmuz aylarında son 6 aylık Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) oranında güncelleniyor.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    SİGARAYA ZAM MI GELDİ?

    TÜİK tarafından 3 Ocak 2025 tarihinde açıklanan enflasyon verilerine göre son 6 aylık Yİ-ÜFE yüzde 7,56 olarak gerçekleşti. Bu çerçevede Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinde yayımlandığı üzere 3 Ocak 2025 tarihinden itibaren sigaralarda paket başına uygulanan Maktu Vergi tutarı 7,8000 TL'den 8,3896 TL'ye, Asgari Maktu Vergi tutarı ise 34,052 TL'den 36,626 TL'ye çıkarıldı.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    1 Ocak 2025 sigara fiyatları ne kadar oldu?

    Tutarlar en düşük 66 TL civarına, en yüksek ise 82 TL'ye kadar çıktı. Fiyat artışı tütün ürünlerine yapılan vergi zammı ve döviz kuru etkisiyle şekillendi. Sigara kullanımı kalp hastalıkları, kanser, solunum problemleri ve birçok kronik hastalığa yol açabilir.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    SON DERECE TEHLİKELİ

    Ayrıca sigara içmek, çevrenizdekiler için de sağlık riski oluşturur. Sigaranın zararları sadece bireylerin fiziksel sağlığını değil yaşam kalitesini de olumsuz etkiler. Bu nedenle sigarayı bırakmak sağlığınız için en doğru adım olacaktır.

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