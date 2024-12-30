Yeni yıl hazırlıkları tamam! Çeşme ve Bodrum’da yılbaşı yoğunluğu

Yeni yılı turistik bölgelerde karşılamak isteyenler, rezervasyonlarda yoğunluk oluşturdu. Çeşme Turistik Otelciler Birliği Başkanı Orhan Belge, "Yılbaşı gecesi Çeşme'nin doluluğu yüzde 95'in altına düşmez" dedi.

Çeşme'de her keseye göre tatil imkanı bulunduğunu söyleyen Belge, "7 bin TL'den 35 bin TL'ye kadar çift kişilik oda fiyatları mevcut" ifadelerini kullandı.

Bodrum Otelciler Derneği Başkanı Ömer Faruk Dengiz de "Londra ve Dublin'den direkt uçak seferlerine başlanmıştı. Kış aylarında Bodrum'a haftada iki kez uçak geliyor. Yabancı turistlerin de yılbaşında hareketlilik oluşturmasını bekliyoruz" diye konuştu.