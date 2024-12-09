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"Ormanın Gözleri" Anadolu Sigorta'ya ödül getirdi

Anadolu Sigorta'nın, orman yangınlarının önlenmesine odaklanan "Ormanın Gözleri" projesi, Toplumsal Fayda Ödülleri'nde "Çevre" kategorisinde ödül kazandı.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :09 Aralık 2024
Ormanın Gözleri Anadolu Sigorta’ya ödül getirdi

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Anadolu Sigorta'nın, sürdürülebilirlik bakış açısı ile orman yangınlarının önlenmesine odaklandığı Ormanın Gözleri projesi, Toplumsal Fayda Ödülleri'nde "Değer Katan Projeler – Çevre" kategorisinde ödüle layık görüldü.

Ödülü Anadolu Sigorta adına Kurumsal İletişim ve Sürdürülebilirlik Koordinatörü Berna Semiz Ergüntan, Kurumsal İletişim ve Sürdürülebilirlik Müdürü İlker Köklük, proje ekibinden Meltem Okatan Çalışkan ve Levent Mumcu aldı. Ergüntan, "Gelecek yıl 100'üncü yaşını kutlayacak bir şirket olarak Ormanın Gözleri'ni büyütmeye devam edeceğiz" dedi.

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