HDI Sigorta, Global yöneticilerini Türkiye’de ağırladı

Alman sigorta devi HDI International AG bünyesinde Türkiye'de faaliyet gösteren HDI Sigorta globaldeki yöneticilerini ağırladı. Çalışanlarla yapılan toplantıya katılan HDI International CEO'su Wilm Langenbach, Türkiye'deki artan ivmeye katkıları ve emekleri için tüm çalışanlara teşekkür etti.

Talanx Yönetim Kurulu Başkanı Torsten Leue, "Küresel başarımızda Türkiye pazarı oldukça önemli bir yere sahip ve büyüme stratejimizin ayrılmaz bir parçası. Yeni hedeflerimize giden yolda, birlikte daha güçlü olacağımıza inanıyorum" dedi.