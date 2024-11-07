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HDI Sigorta İş'te Eşit Kadın Sertifikası aldı

HDI Sigorta, kadınlara sunulan eşit hak ve fırsatları belgeleyen "İş'te Eşit Kadın" sertifikasını 2 yıl geçerli olacak şekilde yenilemeye hak kazandı. İlk olarak 2020 yılında bu sertifikayı alan HDI Sigorta, bu yılki zorlu değerlendirmelerden de başarıyla geçerek sertifikasını yenileme başarısı gösterdi.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :07 Kasım 2024
HDI Sigorta İş’te Eşit Kadın Sertifikası aldı

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HDI Sigorta, kadınlara sunulan eşit hak ve fırsatları belgeleyen "İş'te Eşit Kadın" sertifikasını 2 yıl geçerli olacak şekilde yenilemeye hak kazandı. İlk olarak 2020 yılında bu sertifikayı alan HDI Sigorta, bu yılki zorlu değerlendirmelerden de başarıyla geçerek sertifikasını yenileme başarısı gösterdi. Denetim, Yönetim Sistemi, İstihdam Uygulamaları, İş Sağlığı ve Güvenliği & Çalışma Saatleri, Tedarikçi Zinciri ve Sosyal Etki olmak üzere 5 başlık üzerinden gerçekleşti. Denetimlerde özellikle iş hayatında cinsiyet eşitliği, kariyer gelişimi ve iş güvenliği konularında gösterilen hassasiyet ön plana çıktı.

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