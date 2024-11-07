Anadolu Sigorta’dan 7.9 milyar TL net kâr

Anadolu Sigorta, 2024 yılı üçüncü çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. Geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre prim üretimini yüzde 63 oranında artıran Anadolu Sigorta'nın aktif toplamı 84.6 milyar TL'ye ulaşırken, yatırıma yönlendirilen portföy büyüklüğü ise yılbaşından bugüne yüzde 55'lik artışla 49.8 milyar TL oldu. Şirket bileşik rasyosunu yüzde 102 seviyesinde tutmayı başararak, 2024 yılı 9'uncu ay sonu itibarıyla 7.9 milyar TL net kâr elde etti. Özsermaye toplamı 27.7 milyar TL'ye ulaşan Anadolu Sigorta'nın ortalama özsermaye kârlılığı ise yüzde 44.4 olarak gerçekleşti.

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